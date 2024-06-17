Войти
ЦАМТО

Концерн Rheinmetall в 2024 году планирует поставить Украине первые БМП "Линкс"

145
0
0
БМП «Линкс»
БМП «Линкс».
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 14 июня. Концерн Rheinmetall AG объявил о подписании в рамках "Конференции по восстановлению Украины" в Берлине с украинской стороной меморандума о взаимопонимании по вопросу расширения стратегического сотрудничества.

Соглашение, подписанное с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александром Камышиным, направлено на определение и разработку направлений для более тесного сотрудничества между украинской оборонной промышленностью и базирующейся в Дюссельдорфе группой.

Как заявил главный исполнительный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер, данным соглашением стороны подтверждают намерение продолжать сотрудничество в ближайшие годы и определяют соответствующие рамки. В частности, ведутся переговоры о создании совместного предприятия по производству артиллерийских боеприпасов на территории Украины. Концерн Rheinmetall также намерен в этом году передать ВСУ первые боевые машины пехоты "Линкс" и начать их производство на Украине в ближайшей перспективе.

Рамочное соглашение (которое еще предстоит заключить) на поставку Украине нескольких сотен боевых машин "Линкс" также будет включать услуги по обучению, техническому обслуживанию и ремонту.

В феврале 2024 года оба партнера уже заявили о намерении обеспечить ежегодное производство "шестизначного" количества 155-мм снарядов, включая метательные заряды, на предприятии на Украине. Rheinmetall будет владеть 51% акций совместного предприятия, а украинский партнер – 49%.

Говоря о значимости подписанного меморандума, министр стратегических отраслей промышленности Украины А.Камышин заявил, что "украинская оборонная промышленность находилась в упадке на протяжении десятилетий, но сейчас возрождается и вносит значительный вклад в экономическое восстановление Украины, в том числе благодаря таким партнерам, как Rheinmetall".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Компании
Rheinmetall
Похожие новости
20.12.2011
Россия сохраняет ведущие позиции на мировом рынке ОБТ
01.08.2011
Рынок танков падает
25.02.2011
Война в формате 3D
10.02.2011
Украина и Германия разработали мобильный ЗРК ASGLA
31.03.2010
Новый бизнес итальянцев в России
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
06.03.2007
Украина продемонстрировала на выставке АЙДЕКС-2007 новые бронемашины
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.06 01:18
  • 1
Эксперт: решения G7 по активам РФ ускорят создание в БРИКС независимой платежной системы
  • 17.06 00:26
  • 0
Перспективы (и проблемы) военного стоительства РФ и Запада (НАТО). Авиация.
  • 17.06 00:11
  • 9
В зоне СВО стали применять новый УМПБ Д-30СН
  • 16.06 23:27
  • 1954
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.06 21:50
  • 10
Возможный выход Армении не скажется на ОДКБ, заявили в Госдуме
  • 16.06 21:22
  • 297
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 16.06 21:22
  • 0
Перспективы (и проблемы) военного стоительства РФ и Запада (НАТО). СЯС
  • 16.06 19:44
  • 181
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 16.06 00:22
  • 499
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.06 19:42
  • 9
"Рособоронэкспорт" наблюдает рост спроса на Су-25, Ка-52 и беспилотник "Орлан"
  • 15.06 13:47
  • 2
Технический аспект расклада военных сил в Европе
  • 15.06 12:38
  • 6
В США рассказали о самых опасных российских ракетах в зоне СВО
  • 14.06 23:06
  • 0
Ответ на "Появится ли у России национальная идея?"
  • 14.06 12:46
  • 0
Американская кукла
  • 14.06 09:21
  • 1
Атомный подводный крейсер "Архангельск" в море