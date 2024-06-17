Концерн Rheinmetall в 2024 году планирует поставить Украине первые БМП "Линкс"

ЦАМТО, 14 июня. Концерн Rheinmetall AG объявил о подписании в рамках "Конференции по восстановлению Украины" в Берлине с украинской стороной меморандума о взаимопонимании по вопросу расширения стратегического сотрудничества.

Соглашение, подписанное с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александром Камышиным, направлено на определение и разработку направлений для более тесного сотрудничества между украинской оборонной промышленностью и базирующейся в Дюссельдорфе группой.

Как заявил главный исполнительный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер, данным соглашением стороны подтверждают намерение продолжать сотрудничество в ближайшие годы и определяют соответствующие рамки. В частности, ведутся переговоры о создании совместного предприятия по производству артиллерийских боеприпасов на территории Украины. Концерн Rheinmetall также намерен в этом году передать ВСУ первые боевые машины пехоты "Линкс" и начать их производство на Украине в ближайшей перспективе.

Рамочное соглашение (которое еще предстоит заключить) на поставку Украине нескольких сотен боевых машин "Линкс" также будет включать услуги по обучению, техническому обслуживанию и ремонту.

В феврале 2024 года оба партнера уже заявили о намерении обеспечить ежегодное производство "шестизначного" количества 155-мм снарядов, включая метательные заряды, на предприятии на Украине. Rheinmetall будет владеть 51% акций совместного предприятия, а украинский партнер – 49%.

Говоря о значимости подписанного меморандума, министр стратегических отраслей промышленности Украины А.Камышин заявил, что "украинская оборонная промышленность находилась в упадке на протяжении десятилетий, но сейчас возрождается и вносит значительный вклад в экономическое восстановление Украины, в том числе благодаря таким партнерам, как Rheinmetall".