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ТАСС

Эстония заявила о готовности обучить больше украинских военных

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Ханно Певкур
Ханно Певкур.
Источник изображения: static9.tgcnt.ru

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что его страна выступает за повышение минимального уровня расходов на оборону стран НАТО до 2,5% от ВВП

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур перед встречей глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе заявил, что страна готова обучить больше украинских военнослужащих на фоне предложения Франции по отправке инструкторов на Украину.

"Для меня важно, что мы даем понять, что готовы обучить больше украинцев, и делать это на всех уровнях: обучать инструкторов, обучать саперов, обучать войска", - ответил он на вопрос, касающийся предложения Франции отправить на Украину инструкторов для обучения украинских военных. "Будем ли мы это делать в Польше или в Великобритании - это то, что нам предстоит решить", - добавил он.

Певкур также подчеркнул, что Эстония выступает за повышение минимального уровня расходов на оборону стран НАТО с 2% до 2,5% от ВВП.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил 6 июня, что Париж намерен обучить 4,5 тыс. украинских военных и обеспечить их оружием, для чего направит инструкторов на Украину. Ранее газета Le Monde сообщила, что Макрон хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых. 

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Великобритания
Польша
Россия
Украина
Франция
Эстония
Проекты
NATO
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