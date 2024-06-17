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Белоусов заявил о необходимости избегать вариативности в поставках дронов в войска

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил важность взаимодействия при организации помощи войскам, чтобы избежать избыточной вариативности изделий на фронте, сообщило 14 июня Минобороны России.

Белоусов и помощник президента РФ Алексей Дюмин провели совместное совещание по вопросам поставок беспилотников воинским частям Минобороны.

Глава российского оборонного ведомства указал, что необходимо упорядочивать и координировать поставки отдельного имущества на фронт, особенно средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки.

В свою очередь, Дюмин подчеркнул, что нужно повышать эффективность взаимодействия и координации действий субъектов РФ и регионального бизнеса с Минобороны в сферах разработки и производства беспилотников, средств РЭБ и разведки и других высокотехнологичных изделий.

11 июня сообщалось, что в зону СВО отправлены специальные патроны для борьбы с дронами — 12/70 «Перехват» и 12/76 КС. Их используют для стрельбы из гладкоствольных ружей. При этом бойцы смогут применять спецпатроны без дополнительного обучения.

Днем ранее, 10 июня, стало известно, что в РФ разработали систему связи между РЭБ, РЭР и операторами беспилотников. Она позволит бойцам соседних подразделений получать информацию по радиоэлектронной обстановке на смежных участках линии боевого соприкосновения.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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