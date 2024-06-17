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Военное обозрение

Опубликованы фотографии истребителей F-35A ВВС Норвегии в подземных укрытиях

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Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы фотографии, на которых можно увидеть подземные укрытия на норвежской базе ВВС Бардуфосс. Судя по всему, фотографии были сделаны во время недавних учений ВВС Норвегии, в ходе которых отрабатывалось размещение истребителей пятого поколения F-35A Lightning II в подземных укрытиях горного комплекса. Стоит отметить, что Норвегия является членом НАТО, а самолеты F-35 полностью сертифицированы для применения тактических ядерных вооружений. Базирование самолетов в подземных укрытиях делает их практически неуязвимыми для ракетных и дроновых ударов.

После вступления Норвегии в НАТО в Скандинавском регионе практически постоянно проводятся разноплановые военные учения. Это является прямым свидетельством милитаризации Скандинавии на фоне возрастающей вероятности грядущего военного противостояния в Арктике.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Бардуфосс является старейшей авиабазой норвежских ВВС. В годы Второй мировой войны после вывода сил союзников из Норвегии авиабаза была захвачена немцами и использовалась ими в качестве базы для истребителей, бомбардировщиков и самолетов-разведчиков, действовавших против морских конвоев в районе Мурманска. Кроме того, базировавшиеся на этой авиабазе истребители люфтваффе обеспечивали воздушную поддержку немецких военно-морских операций в этом районе.

Проведение учений стран НАТО вблизи российских северных границ объясняется растущей напряженностью в регионе, обусловленной искусственным нагнетанием на Западе якобы существующей угрозы со стороны России.

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Норвегия
Россия
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F-35
F-35A
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NATO
Арктика
Военные учения
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