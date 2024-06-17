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ТАСС

Politico: обучение пилотов ВСУ на F-16 осложняется незнанием английского языка

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Истребитель F-16 ВВС США (справа)
Истребитель F-16 ВВС США (справа).
Источник изображения: Lewis Joly/AP

Как пишет газета, Киев утверждает, что у него есть 30 пилотов, готовых начать обучение

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Украинские пилоты, проходящие обучение для полетов на истребителях F-16, испытывают трудности при освоении программы из-за незнания английского языка. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.

По информации газеты, Киев утверждает, что у него есть 30 пилотов, готовых начать обучение, и жалуется, что в тренировочных центрах в США и Дании недостаточно мест. Представитель Министерства обороны США отметил, что претензии Киева не учитывают тот факт, что украинские военнослужащие "испытывают затруднения из-за уровня знания английского языка при освоении материала и летной программы", что осложняет их подготовку.

Другой источник в Пентагоне высокого ранга подчеркнул, что обучение слишком большого числа украинских пилотов не имеет смысла, поскольку пилоты не смогут налетать достаточное количество часов. По его словам, западные чиновники хотят избежать этого, пока Украина не получит необходимое количество самолетов для продолжения обучения. "Если у вас нет самолета, на котором можно продолжать тренировки, это своего рода напрасная трата сил", - добавил он.

По данным Politico, американская школа подготовки в Аризоне способна одновременно обучать только 12 пилотов. В мае газета со ссылкой на представителя аризонской авиабазы сообщила, что первая группа украинских летчиков завершила в США подготовку к боевому применению истребителей F-16. 

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Страны
Дания
США
Украина
Продукция
F-16
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