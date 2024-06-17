Белоусов и Дюмин обсудили вопросы поставок БПЛА в российские войска

МО РФ: Белоусов и Дюмин провели совещание по вопросам поставок БПЛА в войска
МОСКВА, 14 июня/ Радио Sputnik. Министр обороны РФ Андрей Белоусов и помощник президента России Алексей Дюмин провели совместное совещание по вопросам поставок беспилотных летательных аппаратов в войска, сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.
В ходе совещания Белоусов подчеркнул необходимость упорядочивания и координации субъектами РФ поставок отдельного имущества на фронт, в особенности средств РЭБ и радиоэлектронной разведки, чтобы избежать избыточной вариативности изделий и повысить эффективность их применения на фронте.
В свою очередь, Дюмин указал на необходимость повысить эффективность взаимодействия субъектов и регионального бизнеса с Минобороны при разработке и производстве беспилотников, средств РЭБ и других высокотехнологичных устройств.
Радио Sputnik сообщало, что российский БПЛА "Русак" уничтожил в зоне СВО дорогостоящий американский БТР Stryker.