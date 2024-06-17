Белоусов и Дюмин обсудили вопросы поставок БПЛА в российские войска

МО РФ: Белоусов и Дюмин провели совещание по вопросам поставок БПЛА в войска

МОСКВА, 14 июня/ Радио Sputnik. Министр обороны РФ Андрей Белоусов и помощник президента России Алексей Дюмин провели совместное совещание по вопросам поставок беспилотных летательных аппаратов в войска, сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.

"В Национальном центре управления обороной РФ состоялось совместное селекторное совещание помощника президента РФ Алексея Дюмина и министра обороны РФ Андрея Белоусова по вопросам взаимодействия с субъектами страны в части поставок беспилотных летательных аппаратов и обучения их применению", – говорится в Telegram-канале Минобороны.

В ходе совещания Белоусов подчеркнул необходимость упорядочивания и координации субъектами РФ поставок отдельного имущества на фронт, в особенности средств РЭБ и радиоэлектронной разведки, чтобы избежать избыточной вариативности изделий и повысить эффективность их применения на фронте.

"Белоусов отметил, что субъекты Российской Федерации с самого начала СВО оказывают большую помощь войскам в вопросах поставки техники, экипировки. Речь идет о закупках и поставках беспилотников, средств "окопного" РЭБ, колесной техники, элементов бронезащиты и другой экипировки напрямую в подразделения", – говорится в публикации.

В свою очередь, Дюмин указал на необходимость повысить эффективность взаимодействия субъектов и регионального бизнеса с Минобороны при разработке и производстве беспилотников, средств РЭБ и других высокотехнологичных устройств.

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