Белоусов и Дюмин провели совещание по поставкам БПЛА воинским частям

Помощник президента отметил необходимость повышения эффективности взаимодействия и координации действий субъектов и регионального бизнеса с Минобороны в этой сфере

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов и помощник президента РФ Алексей Дюмин провели совместное совещание по вопросам поставок беспилотников воинским частям Минобороны. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"В Национальном центре управления обороной РФ состоялось совместное селекторное совещание помощника президента РФ Алексея Дюмина и министра обороны РФ Андрея Белоусова по вопросам взаимодействия с субъектами страны в части поставок беспилотных летательных аппаратов и обучения их применению. Алексей Дюмин отметил необходимость повышения эффективности взаимодействия и координации действий субъектов и регионального бизнеса с Минобороны в сферах разработки и производства беспилотных летательных аппаратов, средств радиоэлектронной борьбы и разведки и иных высокотехнологичных изделий", - сказали там.

Белоусов отметил, что субъекты РФ с самого начала СВО оказывают большую помощь войскам в вопросах поставки техники, экипировки. Речь идет о закупках и поставках беспилотников, окопных средств РЭБ, колесной техники, элементов бронезащиты и другой экипировки напрямую в подразделения. Вместе с тем он отметил, что на текущий момент есть необходимость упорядочивания и координации поставок отдельного имущества на фронт, особенно средств РЭБ и разведки.

"Глава российского военного ведомства обозначил необходимость внимательно отнестись к предложенным механизмам взаимодействия и использовать их при организации помощи войскам", - добавили в МО РФ. По словам Белоусова, это поможет избежать избыточной вариативности изделий на фронте и повысит эффективность применения поставляемых регионами технических средств.