Нидерланды перенесли поставки истребителей F-16 на Украину с лета на осень

ЦАМТО, 14 июня. Нидерланды поставят Украине первые истребители F-16 осенью этого года. Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в заявлении Минобороны королевства от 13 июня.

"Нидерланды отправят Украине 24 истребителя F-16. Первые поставки должны состояться осенью текущего года", – говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства. Отмечается, что украинские военные в настоящее время проходят обучение управлению истребителями в США и Дании.

При этом ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявляла, что первые F-16 будут доставлены на Украину этим летом и потом поставки будут поставлены "на поток". Вместе с тем, она отмечала, что сами по себе самолеты не изменят ход войны и Киеву нужно это понимать.