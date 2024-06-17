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ЦАМТО

Нидерланды перенесли поставки истребителей F-16 на Украину с лета на осень

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Истребители F-16 ВВС Нидерландов
Истребители F-16 ВВС Нидерландов.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

ЦАМТО, 14 июня. Нидерланды поставят Украине первые истребители F-16 осенью этого года. Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в заявлении Минобороны королевства от 13 июня.

"Нидерланды отправят Украине 24 истребителя F-16. Первые поставки должны состояться осенью текущего года", – говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства. Отмечается, что украинские военные в настоящее время проходят обучение управлению истребителями в США и Дании.

При этом ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявляла, что первые F-16 будут доставлены на Украину этим летом и потом поставки будут поставлены "на поток". Вместе с тем, она отмечала, что сами по себе самолеты не изменят ход войны и Киеву нужно это понимать.

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Страны
Дания
Нидерланды
США
Украина
Продукция
F-16
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