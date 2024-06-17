Байден: пять стран уступили Украине свою очередь получения от США ЗРК Рatriot

ЦАМТО, 14 июня. США намерены задержать поставки средств ПВО зарубежным покупателям до тех пор, пока не будут удовлетворены потребности в них Украины.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент США Джо Байден.

"Мы дали понять тем странам, которые рассчитывают получить в будущем американские системы ПВО, что им придется подождать. Все, что у нас есть, пойдет на Украину, пока не будут удовлетворены их потребности. Затем мы выполним свои обязательства перед другими странами", – сказал он в Италии на пресс-конференции.

Д.Байден добавил, что США уже заручились "обязательствами" пяти стран в отношении поставок Украине систем ПВО Patriot.