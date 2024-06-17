Войти
ТАСС

Азаров: соглашение по безопасности между Украиной и США не имеет четких параметров

160
0
0
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Источник изображения: Сергей Фадеичев/ ТАСС

Экс-премьер Украины заявил, что Соединенные Штаты не взяли на себя новых обязательств

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и США не содержит четких параметров, как и другие подобные соглашения, которые Киев заключил с другими странами. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"США не взяли на себя никаких новых обязательств в вопросе перспектив вступления Украины в НАТО. Это соглашение, как и другие, аналогичные ему и уже подписанные [президентом Украины Владимиром] Зеленским, не имеет никаких четких параметров", - написал он в Telegram-канале.

Азаров назвал соглашение очередным информационным поводом для украинских СМИ, направленным на то, "чтобы убедить украинцев и дальше умирать за интересы Зеленского и США".

В четверг президент США Джо Байден подписал с Зеленским на полях саммита Группы семи в Италии соглашение по безопасности между Вашингтоном и Киевом сроком на 10 лет.

Страны "Большой семерки" на саммите НАТО в Вильнюсе летом 2023 года заявили о намерениях заключить с Киевом соглашения о гарантиях безопасности. С тех пор Украина заключила 17 двусторонних соглашений. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в этих документах нет речи о гарантиях, но лишь констатируется то, что и так делается союзниками Киева, и ничего сверх этого не обещается. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
24.10.2007
Сотрудничеству России и Китая по истребителю пятого поколения мешает недоверие
20.07.2007
Пороховая бочка Стремясь все больше заработать на продаже боевой техники, Россия невольно втягивается в новую гонку вооружений
17.07.2007
Россия приостановила участие в ДОВСЕ, но дала Западу время на раздумья
30.05.2007
Мюнхенская РЕЧЬ Владимира Путина
23.03.2007
Компания КАСА предлагает Чехии военно-транспортные самолеты C-295M в обмен на поставку Боливии учебно-боевых самолетов L-159
02.03.2007
Эксгумация РСМД
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.06 01:18
  • 1
Эксперт: решения G7 по активам РФ ускорят создание в БРИКС независимой платежной системы
  • 17.06 00:26
  • 0
Перспективы (и проблемы) военного стоительства РФ и Запада (НАТО). Авиация.
  • 17.06 00:11
  • 9
В зоне СВО стали применять новый УМПБ Д-30СН
  • 16.06 23:27
  • 1954
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.06 21:50
  • 10
Возможный выход Армении не скажется на ОДКБ, заявили в Госдуме
  • 16.06 21:22
  • 297
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 16.06 21:22
  • 0
Перспективы (и проблемы) военного стоительства РФ и Запада (НАТО). СЯС
  • 16.06 19:44
  • 181
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 16.06 00:22
  • 499
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.06 19:42
  • 9
"Рособоронэкспорт" наблюдает рост спроса на Су-25, Ка-52 и беспилотник "Орлан"
  • 15.06 13:47
  • 2
Технический аспект расклада военных сил в Европе
  • 15.06 12:38
  • 6
В США рассказали о самых опасных российских ракетах в зоне СВО
  • 14.06 23:06
  • 0
Ответ на "Появится ли у России национальная идея?"
  • 14.06 12:46
  • 0
Американская кукла
  • 14.06 09:21
  • 1
Атомный подводный крейсер "Архангельск" в море