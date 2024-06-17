Азаров: соглашение по безопасности между Украиной и США не имеет четких параметров

Экс-премьер Украины заявил, что Соединенные Штаты не взяли на себя новых обязательств

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и США не содержит четких параметров, как и другие подобные соглашения, которые Киев заключил с другими странами. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"США не взяли на себя никаких новых обязательств в вопросе перспектив вступления Украины в НАТО. Это соглашение, как и другие, аналогичные ему и уже подписанные [президентом Украины Владимиром] Зеленским, не имеет никаких четких параметров", - написал он в Telegram-канале.

Азаров назвал соглашение очередным информационным поводом для украинских СМИ, направленным на то, "чтобы убедить украинцев и дальше умирать за интересы Зеленского и США".

В четверг президент США Джо Байден подписал с Зеленским на полях саммита Группы семи в Италии соглашение по безопасности между Вашингтоном и Киевом сроком на 10 лет.

Страны "Большой семерки" на саммите НАТО в Вильнюсе летом 2023 года заявили о намерениях заключить с Киевом соглашения о гарантиях безопасности. С тех пор Украина заключила 17 двусторонних соглашений. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в этих документах нет речи о гарантиях, но лишь констатируется то, что и так делается союзниками Киева, и ничего сверх этого не обещается.