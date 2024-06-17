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ТАСС

Португалия присоединилась к "коалиции бронетехники" для Украины

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Флаг страны Португалия.

Коалицию возглавляет Польша, Италия и Германия, напомнил министр национальной обороны страны Нуну Мелу

МАДРИД, 14 июня. /ТАСС/. Португалия подписала соглашение о намерениях присоединиться к европейской "коалиции бронетехники" для поставок Украине вооружений и боеприпасов, а также ремонта и обслуживания бронетехники. Об этом сообщил министр национальной обороны страны Нуну Мелу.

"В Брюсселе (на встрече министров обороны НАТО 13 июня - прим. ТАСС) я подписал письмо о намерениях, в соответствии с которым Португалия вместе с другими государствами будет участвовать в коалиции бронетехники, возглавляемой Польшей, Италией и Германией. Документ также подписал украинский министр обороны Рустем Умеров", - написал Мелу в X (ранее Twitter). 

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Страны
Германия
Италия
Польша
Португалия
Украина
Проекты
NATO
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