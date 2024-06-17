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ЦАМТО

В США признали проблемы с подготовкой украинских пилотов на F-16

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Самолет F-16
Самолет F-16.
Источник изображения: AP Photo/ Ahn Young-joon

ЦАМТО, 14 июня. Качество подготовки украинских пилотов на F-16 оставляет желать лучшего, а число летчиков, проходящих обучение, невелико.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает Defense News со ссылкой на американских чиновников.

Система подготовки на F-16 достаточно скудна", – приводит издание слова высокопоставленного чиновника из Минобороны США.

Как отмечается в материале, лишь сравнительно небольшое число украинских летчиков годятся для обучения пилотированию F-16. Для подготовки необходимо знание серьезного технического английского языка. Кроме того, для грамотного использования истребителей необходимы также команды техников.

Еще один источник издания отметил, что в настоящее время "около десятка" летчиков проходят подготовку.

При этом собеседник призвал не спешить с поставкой истребителей Киеву и дождаться, когда они будут более "полезны по прибытии".

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
F-16
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