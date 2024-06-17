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ЦАМТО

STM построит три новых патрульных корабля LMS для ВМС Малайзии

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Источник изображения: Фото: Kementerian Pertahanan Malaysia

ЦАМТО, 14 июня. МО Малайзии подписало с турецкой STM контракт на строительство трех корветов класса "Ада" (MILGEM) в рамках второго этапа программы приобретения патрульных кораблей прибрежной зоны LMS Batch 2.

Церемония подписания меморандума о взаимопонимании по вопросу межправительственных закупок продукции оборонного назначения и письма с предложением и принятием предложения (LOA) о закупке корветов состоялась 10 июня в Анкаре в присутствии министра обороны Малайзии Мохамеда Халеда Нордина.

Строительство кораблей начнется в текущем году. В соответствии с условиями соглашения, командование ВМС Малайзии получит все три корабля в течение 3,5 лет. Турецкая STM Savunma Teknolojileri Muhendislik ve Ticaret A.S. выступает основным подрядчиком проекта, ответственным за все этапы программы: от проектирования до строительства и поставки. Строительство и оснащение кораблей будет проходить в Турции при активном сотрудничестве с различными компаниями турецкого ОПК.

Как планируется, длина корабля LMS Batch 2 (Littoral Mission Ships Batch 2) составит 99,56 м, ширина – 14,42 м, осадка – 3,94 м, водоизмещение – около 2500 т, экипаж – 111 человек, автономность – до 14 суток. Корвет будет оснащен комбинированной дизель-дизельной ГЭУ типа CODAD с четырьмя дизельными двигателями. Расчетная максимальная скорость – 26 узлов, дальность хода на скорости 14 узлов составит около 4000 морских миль.

В состав вооружения корабля войдут 76-мм артиллерийская установка, две четырехконтейнерные пусковые установки с ракетами класса "поверхность-поверхность", 30-мм артустановка и пусковые установки ЗУР. Систему боевого управления и управления огнем поставит Havelsan, а ПКР ATMACA – компания Roketsan.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2017 года Министерство обороны Малайзии заключило с компанией Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd контракт на поставку ВМС страны совместно с китайской корпорацией CSOC четырех патрульных кораблей прибрежной зоны LMS. Стоимость контракта составила 1,17 млрд. малазийских ринггитов (289 млн. долл.). Планировалось, что первые два корабля LMS будут построены в Китае, еще два – на верфи BNS в Лумуте (Малайзия). В марте 2019 года по решению правительства Малайзии условия контракта были изменены. В итоге все четыре корабля были построены в Китае, а стоимость заказа снижена до 1,048 млрд. малазийских ринггитов (205 млн. долл.).

Головной корабль серии, (111) "Керис", был передан ВМС Малайзии 31 декабря 2019 года и прибыл в страну в январе 2020 года. Корабли со второго по четвертый вошли в боевой состав флота с марта 2021 года по январь 2022 года.

В конце 2022 года командование ВМС Малайзии инициировало закупку трех модернизированных патрульных кораблей прибрежной зоны LMS. Их стоимость предварительно оценивалась в 2,4 млрд. малазийских ринггитов (524,84 млн. долл.).

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Китай
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Разное
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