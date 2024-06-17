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Военное обозрение

В России разработан новый компактный пулемёт ПКZ для штурмовых подразделений

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Источник изображения: topwar.ru

В России разработан новый пулемет на основе ПКМ. На данный момент оружие проходит полигонные испытания. Предполагается, что в дальнейшем он поступит на вооружение штурмовых подразделений.

В Пермском конструкторском бюро «Лаби» разработали компактный пулемет ПКZ калибра 7,62 мм. По планам разработчиков, данное оружие можно будет применять в стесненных условиях, т. е. в городских боях, во время боя в окопах и т. д., в общем, там, где с нормальным пулеметом развернуться трудно. Длина ПКZ — 850 мм, вес — около 7 кг без короба с патронами.

В техническом задании было поставлено несколько условий. Одно из них — пулемет нужно скрыто носить под мышкой, прикрыв плащ-палаткой. На СВО первыми стараются поразить бойцов с «длинным черным веслом», то есть пулеметчиков и снайперов. Это тут же снижает огневую мощь и возможности подразделения.

— приводят «Известия» слова главного конструктора Андрея Малкова.

Источник изображения: topwar.ru

На данный момент пулемет проходит полигонные испытания, после которых будет отправлен в зону СВО для тестирования в боевых условиях.

Между тем ряд российских экспертов сомневается в том, что данный пулемет пройдет все необходимые испытания и будет принят на вооружение российской армии. По сути, ПКZ — это модернизация пулемета ПКМ с ухудшением его характеристик ради компактности. Впрочем, время покажет.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПКМ
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