Марочко: ВСУ начали разработку новых боеприпасов для БПЛА в Харьковской области

Украинские конструкторы взяли за основу несколько кустарных наработок и переняли передовой опыт российских специалистов, отметил эксперт

ЛУГАНСК, 14 июня. /ТАСС/. Технические специалисты Вооруженных сил Украины, дислоцированные в Харьковской области, начали разработку новых штатных боеприпасов для беспилотников. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, украинские конструкторы разрабатывают для БПЛА осколочные, осколочно-фугасные бронебойные, зажигательные и дымовые боеприпасы.

"По полученным данным, на относительном удалении от линии боевого соприкосновения в Харьковской области работает группа украинских конструкторов, в задачи которых входит разработка унифицированных штатных боеприпасов для беспилотной авиации. Планируется разработать осколочные, осколочно-фугасные бронебойные, зажигательные и дымовые боеприпасы", - сказал он.

Марочко отметил, что украинские конструкторы, взяв за основу несколько кустарных наработок и переняв передовой опыт российских конструкторов, также разрабатывают специализированные боеприпасы для борьбы с беспилотниками.