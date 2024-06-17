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ТАСС

В НИИ "Вектор" предложили обучать операторов дронов основам РЭБ

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© АО "НИИ "Вектор"
© АО "НИИ "Вектор".
Источник изображения: © АО "НИИ "Вектор"

Предлагается давать людям базовые понятия о функционале средств радиоэлектронной борьбы, видах помех и их воздействии на технику, отметили в НИИ

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российских операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) необходимо обучать основам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в целях повышения эффективности их работы. Об этом ТАСС заявил начальник лаборатории систем мониторинга компании-разработчика антидроновых комплексов НИИ "Вектор" (в составе холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех").

"Предлагается учить не просто операторов, а давать людям базовые понятия о функционале средств РЭБ, об имеющихся видах помех, их воздействии на технику. Понятно, что за месяц учебы все не объять, по серьезному радиоэлектронной борьбе учат годами. Но, по крайней мере, военнослужащие будут понимать свои действия", - сказал Павлов.

Павлов принял участие в разработке программы подготовки операторов БПЛА на базе окружного учебного центра Ленинградского военного округа, которая включает навыки по противодействию дронам противника. По словам специалиста, операторам БПЛА нужно не только уметь эксплуатировать технику, но и понимать сами основы радиоэлектронной борьбы, чтобы применять беспилотники более результативно. Представители института отмечают, что в будущем учебная программа в части отработки способов защиты от БПЛА должна быть расширена и дополнена.

Полный текст репортажа про подготовку операторов БПЛА будет опубликован в 07:00 мск. 

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Росэлектроника
Проекты
БПЛА
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