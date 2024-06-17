На смену МАПЛ проекта 093 «Шань»

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К сожалению, в статье не указано, какое именно мероприятие было связано с демонстрацией этой модели. Однако сам факт её показа вызывает интерес, учитывая, что китайцы обычно стремятся сохранять секретность.

На подставке модели можно увидеть надпись «CSSC China Shipbuilding Group», которая указывает на её происхождение. Заводская табличка идентифицирует её как новую модель атомной подводной лодки, что позволяет предположить, что это ударная атомная подводная лодка типа 093B. Учитывая детальный дизайн модели, можно сделать вывод, что она отражает подводную лодку, которая достигла определённого уровня боеспособности.

К настоящему времени КНР построила достаточно многочисленный атомный подводный флот, укомплектованный кораблями всех необходимых классов. Основой таких сил на данный момент являются многоцелевые АПЛ «Тип 093». В строю имеется не менее шести таких кораблей, предположительно, трех модификаций. Многоцелевые атомные подлодки «Тип 093»

Модель подводной лодки имеет каплевидную форму с небольшим горбом за рубкой. На корме видна водометная двигательная установка. Длина лодки составляет 126 метров, ширина — 11 метров. Подводная скорость — 30 узлов, водоизмещение — 6200 тонн. Дальность действия ракет — до 2500 километров. Двигательная установка Типа 093B позволяет лодке развивать скорость, сопоставимую с эсминцами проекта 055, что делает 30 узлов минимальным стандартом скорости для будущих кораблей Народно-освободительной армии Китая. Эта возможность гарантирует, что подводная лодка сможет эффективно интегрироваться в авианосные ударные группы.

Примечательно, что в средней части лодки размещены пусковые установки вертикального пуска. Ракеты на борту 093B, имеющие дальность полёта 2500 километров, вероятно, включают новейшую версию YJ-21, запускаемую с подводных лодок, превосходящую YJ-12A и YJ-16, дальность полёта которых составляет 500 и 600 километров соответственно.

В системе вертикального запуска используются более крупные 850-миллиметровые контейнеры, в результате чего они выступают за габариты прочного корпуса. Существует два различных варианта конфигурации пускового устройства: один предполагает массив из 18 ячеек (6×3), а другой — массив из 24 ячеек (8×3). Тем не менее, обе конфигурации поддерживают три ряда пусковых ячеек.

Даже при наличии 18 УВП залп ракет YJ-21 дальностью 2500 километров представляет собой значительную угрозу, способную бросить вызов даже авианосцам, поскольку пуск будет производиться за пределами 2000-километровой дальности действия палубной авиации ВМС США. И сам залп, конечно, существенно возрастёт. 18 противокорабельных ракет (ПКР), вдобавок к 22 торпедам и ПКР, запускаемым через торпедные аппараты — это серьёзно.

Интерес вызывают два момента:

1. Вертикальные УВП, помимо обычных торпедных аппаратов в носовом отсеке, как на американских «Вирджиниях», блок V. Китайцы считают такой вариант наиболее перспективным или их противокорабельные ракеты (ПКР) имеют слишком большие размеры?

2. Ещё один интересный момент — водоизмещение. По данным открытых источников, тип 93 А — около 7000 тонн. Лодка на модели — 6200 тонн, хотя, возможно, это водоизмещение надводное. Либо это ошибка, либо целенаправленная дезинформация, поскольку 18 УВП плюс вспомогательные устройства к ним занимают немало места. Либо китайцы сумели существенно уменьшить размеры и вес ядерной энергетической установки.