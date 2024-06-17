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ТАСС

Анти-БПЛА "Серп-ВС5" впервые задействовали в подготовке операторов дронов для СВО

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СЕРП-ВС5
Система радиоэлектронного подавления малых БЛА "СЕРП-ВС5".
Источник изображения: Виктор Бодров/ ТАСС

Как отметили в учебном центре Ленинградского военного округа, специалисты должны и уметь летать, и понимать, как обнаружить и подавить вражеский беспилотник

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Автоматизированное устройство радиоэлектронного подавления малых дронов "Серп-ВС5" впервые начали применять для практического обучения операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и противодействия им в окружном учебном центре Ленинградского военного округа, передает корреспондент ТАСС.

Подготовка военнослужащих для работы в зоне специальной военной операции проходит по двум направлениям - применение беспилотников и противодействие им. На базе центра оборудован отдельный класс по обнаружению и противодействию дронам. Программа подготовки операторов БПЛА включает навыки по противодействию дронам противника и составлялась при участии компании-разработчика антидроновых комплексов НИИ "Вектор" (в составе холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех").

Среди разработок в том числе те, которые уже активно применяются для защиты от нападений БПЛА объектов критической инфраструктуры России. "Речь идет в том числе о поставленных НИИ "Вектор" комплексах "Серп-ВС5" и "Серп-ВС6", - рассказал начальник лаборатории систем мониторинга института Игорь Павлов. - Интересно, что один из них используется не только в учебных, но и в практических целях - для охраны самого учебного центра".

Специалист считает, что в перспективе количество обучающихся в центре можно будет увеличить. "Готовить не 30, а 60 или даже 90 человек. Будет нужно - оборудуем несколько классов, оснащенных нашими устройствами анти-БПЛА", - отметил Павлов. По его словам, до начала СВО о наличии различных устройств противодействия БПЛА мало кто знал, так как "особой надобности в их активном применении не было, спецоперация дала им новую жизнь".

Инструкторы учебного центра положительно отзываются о комплексной программе обучения, которая позволяет учить не только управлению беспилотниками, но и владению средствами обнаружения и противодействия дронам. "Время диктует необходимость уметь применять любые устройства, - отмечает командир учебного взвода операторов БПЛА. - Наш специалист должен и уметь летать, и понимать, как обнаружить и подавить вражеский дрон, владеть навыками работы с соответствующей аппаратурой. Все это пригодится в реальном бою".

НИИ "Вектор" - одно из ведущих российских предприятий по разработке и производству продукции в области радиотехники и радиоэлектроники. Был основан в 1908 году. С 2009 года входит в концерн "Вега". Занимается разработкой и производством различных систем обнаружения, мониторинга и противодействия БПЛА в интересах различных силовых ведомств.

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Россия
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Минoбороны РФ
Росэлектроника
Проекты
БПЛА
Военные учения
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