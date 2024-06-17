NHK: Япония в 2025 году проведет конференцию по разминированию на Украине

Токио также планирует принять меры по стимулированию местных компаний, занимающихся производством и разработкой детекторов мин

ТОКИО, 14 июня. /ТАСС/. Япония осенью 2025 года намерена провести международную конференцию по вопросам разминирования на Украине. Об этом сообщил телеканал NHK.

Помимо организации самого мероприятия правительство Японии также планирует принять меры с целью стимулирования японских компаний, занимающихся производством и разработкой детекторов мин, принимать активное участие в поддержке Киева.

В этом году конференция по разминированию (UMAC2024) пройдет в октябре в Швейцарии.

Япония и Украина на полях проходящего в Италии саммита Группы семи (G7) подписали двустороннее соглашение по безопасности сроком на 10 лет. Кроме того, в течение 2024 года Киев получит от Токио $4,5 млрд. В соответствии с японским законодательством и действующей конституцией, Япония сможет поставлять украинской стороне только нелетальную технику и оборудование.

Токио ранее уже оказывал помощь Киеву в области обезвреживания мин. Так, Япония передала Украине четыре установки ALIS, позволяющие с большой точностью находить мины, а также 50 металлодетекторов. Кроме того, украинские эксперты ранее прошли обучение по разминированию в Японии и Камбодже.