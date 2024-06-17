Посол РФ: в Аргентине заверяют, что не будут передавать военные самолеты Украине

Беспокойство вызывают и сообщения о возможности поставки Киеву аргентинских танков через ФРГ, отметил Дмитрий Феоктистов
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 июня. /ТАСС/. Правительство Аргентины заверяет, что не будет передавать Украине штурмовики французского производства Super Etendard. Об этом заявил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.
"Понимаем, что соответствующие переговоры действительно имели место и что обсуждалась возможность передачи самолетов через Францию, которая бы их отремонтировала. По той первой реакции, которую мы получаем в настоящее время, можно сказать, что эти самолеты переданы все-таки не будут. Есть определенные заверения со стороны аргентинской администрации", - сказал он журналистам.
По словам Феоктистова, беспокойство также вызывают сообщения о возможности передачи аргентинских танков через Германию. "Доводим четко и твердо до Аргентины, что подобные шаги будут иметь недружественный характер по отношению к России. Иного толкования быть не может: ведь эта военная техника будет использоваться на поле боя против российских солдат и офицеров", - отметил посол.
Ранее портал Infobae сообщил, что глава МИД Аргентины Диана Мондино обсуждала со своим французским коллегой Стефаном Сежурне и помощником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном возможность передачи Украине пяти Super Etendard. Самолеты находятся в нерабочем состоянии из-за отсутствия деталей, которые Аргентина не может приобрести из-за оружейного эмбарго, наложенного Великобританией после Фолклендской войны. Как пишет Infobae, администрация аргентинского президента рассматривает возможность обмена этих самолетов на другую военную технику.
В апреле президент Аргентины Хавьер Милей заявил в интервью телеканалу CNN en Español, что рассматривает возможность посетить Украину в июне в ходе своего визита в Европу, однако пока указаний на то, что это произойдет, нет. В ноябре прошлого года Милей предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести в Аргентине конференцию, посвященную урегулированию украинского конфликта.