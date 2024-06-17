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ТАСС

Посол РФ: в Аргентине заверяют, что не будут передавать военные самолеты Украине

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Dassault Super Etendard
Первый серийный палубный истребитель-бомбардировщик Dassault Super Etendard авиации ВМС Франции с серийным и бортовым номером "1". Борт совершил первый полет 24.11.1977 и был передан ВМС Франции 28.06.1978. Пройдя несколько этапов модернизации по программе SEM, оставался на службе французской морской авиации вплоть до официального снятия этого типа с вооружения 12.07.2016. Снимок сделан в Ландвизо 30.06.2016, когда данный самолет специально перед церемонией вывода типа из боевого состава получил раннюю схему окраски французских Super Etendard 1970-х годов. Теперь данный борт с хранения продан Аргентине и продолжит службу в составе аргентинской морской авиации.
Источник изображения: ALGA / www.escadrilles.org

Беспокойство вызывают и сообщения о возможности поставки Киеву аргентинских танков через ФРГ, отметил Дмитрий Феоктистов

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 июня. /ТАСС/. Правительство Аргентины заверяет, что не будет передавать Украине штурмовики французского производства Super Etendard. Об этом заявил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

"Понимаем, что соответствующие переговоры действительно имели место и что обсуждалась возможность передачи самолетов через Францию, которая бы их отремонтировала. По той первой реакции, которую мы получаем в настоящее время, можно сказать, что эти самолеты переданы все-таки не будут. Есть определенные заверения со стороны аргентинской администрации", - сказал он журналистам.

По словам Феоктистова, беспокойство также вызывают сообщения о возможности передачи аргентинских танков через Германию. "Доводим четко и твердо до Аргентины, что подобные шаги будут иметь недружественный характер по отношению к России. Иного толкования быть не может: ведь эта военная техника будет использоваться на поле боя против российских солдат и офицеров", - отметил посол.

Ранее портал Infobae сообщил, что глава МИД Аргентины Диана Мондино обсуждала со своим французским коллегой Стефаном Сежурне и помощником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном возможность передачи Украине пяти Super Etendard. Самолеты находятся в нерабочем состоянии из-за отсутствия деталей, которые Аргентина не может приобрести из-за оружейного эмбарго, наложенного Великобританией после Фолклендской войны. Как пишет Infobae, администрация аргентинского президента рассматривает возможность обмена этих самолетов на другую военную технику.

В апреле президент Аргентины Хавьер Милей заявил в интервью телеканалу CNN en Español, что рассматривает возможность посетить Украину в июне в ходе своего визита в Европу, однако пока указаний на то, что это произойдет, нет. В ноябре прошлого года Милей предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести в Аргентине конференцию, посвященную урегулированию украинского конфликта. 

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Страны
Аргентина
Великобритания
Германия
Россия
США
Украина
Франция
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