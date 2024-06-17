Посольство КНР опровергло утверждения Байдена о помощи Китая России в проведении СВО

Пекин привержен содействию мирным переговорам, заявил пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Торговля между Россией и Китаем осуществляется открыто, в соответствии с нормами ВТО, Пекин строго контролирует экспорт товаров двойного назначения. Об этом заявил ТАСС в четверг пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя утверждения президента США Джо Байдена о том, что Китай, по сути, помогает России с проведением специальной военной операции на Украине.

"Китай не создавал кризис на Украине и не является его стороной. Мы привержены содействию мирным переговорам. Китай не поставляет вооружения сторонам конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, что повсеместно приветствуется мировым сообществом. Наша обычная торговля с Россией ведется открыто. Она соответствует правилам ВТО и рыночным принципам и не направлена против какой-либо третьей стороны", - указал китайский дипломат.

Байден на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции по итогам двусторонней встречи на полях саммита Группы семи в южной итальянской области Апулия изложил следующую версию: "Кстати, Китай не поставляет вооружения. Но наделяет [Россию] способностью производить эти вооружения. И технологиями, имеющимися для того, чтобы делать это. Так что он в действительности помогает России". Байден не привел каких-либо подробностей или подтверждений своей версии.