Кровь в помощь: как плазмотерапия помогает восстановлению раненых бойцов

Технология позволяет добиться заживления сложных послеоперационных и ожоговых ран

Российскую клеточную регенеративную технологию Cortexil PRP, ранее применяемую в косметологии, начали использовать для лечения бойцов со сложными долго не заживающими ранами, выяснили «Известия». Технология PRP безопасна, так как запускает естественные способности организма к регенерации с помощью плазмы из собственной крови человека, отмечают эксперты. Результаты выглядят очень обнадеживающе, и в планах у медиков расширение применения плазмотерапии в реабилитационных целях.

PRP-технология в деле

Врачи с помощью клеточной регенеративной технологии Cortexil PRP помогли восстановить кожный покров бойцов после серьезных ранений. Об этом «Известиям» рассказала генеральный директор компании «Регенерация ПРО» Светлана Коладейчик.

— Весь процесс восстановления одного из бойцов был медленным, — рассказала она. — Раненого осматривали я и военные врачи из других отделений уже после того, как он пробыл полтора месяца в госпитале. На тот момент основные раны практически зажили, оставались большие дефекты на коже. И мы пришли к мнению, что солдату нужно ввести PRP под кожу, то есть прямо в мышцы, для того чтобы выросла качественная молодая соединительная ткань.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев Источник изображения: iz.ru

PRP — это плазма с концентрацией 1 млн жизнеспособных тромбоцитов в одном микролитре. Сама по себе плазма является неплохой питательной средой для тканей, она содержит гормоны, витамины, ферменты и питательные вещества, в частности, глюкозу и липиды, отметила собеседница издания. Но в отличие от других технологий Cortexil PRP содержит еще и живые клетки.

— Вводя препарат, мы усиливаем физиологическую регенерацию в любой точке инъекции. То есть когда врачи вводят живую клеточную массу, которую получают из крови человека, они имитируют кровотечение в точке вкола и мозг начинает концентрировать все свои регенераторные ресурсы именно на этот сигнал. Но есть определенные условия: клетки нужно собрать живыми, соблюсти определенные физические, химические и временные параметры, — уточнила директор компании.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко Источник изображения: iz.ru

Кроме того, боец поступил в госпиталь еще и с траншейной стопой. Такое случается у солдат, которые длительное время находятся в окопах.

— Это похоже на пролежни, так как возникает почти по тем же причинам — человек постоянно в одном положение, холодно, сыро, — уточнила Светлана Коладейчик. — И это запросто может закончиться ампутацией, поэтому коллеги обратили мое внимание на это состояние бойца и сказали, что здесь было бы уместно провести процедуру PRP. Траншейную стопу мы еще не лечили, но в теории могли бы помочь на ранних сроках уменьшить объем поражения — зону ампутации или улучшить качество части конечности после. А PRP-терапию можно встроить в процесс реабилитации на любом этапе. И благодаря ему можно также заставить мозг обратить внимание на эти хронические раны, которые как бы не в приоритете.

Случаи из жизни

PRP также можно вводить при повреждении любых суставов и межпозвонковых дисков.

— Наши бойцы всё время находятся в тяжелом обмундировании и бегают. Это доставляет им боль и дискомфорт — в частности, у моего супруга бывает онемение пальцев, боли в пояснице и головокружение, связанные с компрессионной нагрузкой на позвоночник. Так, например, когда он спрыгнул с «Урала» в разгрузке, у него сразу отнялась одна нога, потом на препаратах ее частично восстановили. Сейчас, когда муж приходит в отпуск, мы стараемся проводить процедуру PRP регулярно, для того чтобы вернуть его в нормальное состояние обратно, — поделилась личной историей с «Известиями» Светлана Михайловна.

По словам собеседницы, если время от времени инъецировать PRP в проекции межпозвонковых грыж, то можно добиться полного восстановления структур диска и нивелировать болевые симптомы.

Безопасный способ быстрого восстановления

Профессор кафедры госпитальной терапии, доктор медицинских наук Ольга Тюмина объяснила «Известиям», что технология PRP расшифровывается как плазма, обогащенная тромбоцитами, и достаточно проста.

— Предложение использовать для лечения бойцов, я думаю, правильное, — уточнила она. — Первое положительное свойство PRP — безопасность, потому что это собственная кровь, из которой выделяется плазма, обогащенная тромбоцитами. И второе — ее можно быстро получить, это не требует каких-то длительных временных затрат, то есть это в течение часа.

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Технология PRP действительно запускает естественные способности организма к регенерации, подтвердил «Известиям» руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» Казанского (Приволжского) федерального университета, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан Альберт Ризванов.

— Куда ее ввел, в том месте и ускоряется восстановление ткани, поэтому ее можно использовать в самых разных областях — начиная косметологией заканчивая травматологией, ортопедией. Безусловно, она сможет найти применение и в военной медицине, потому что приготовление плазмы, насыщенной тромбоцитами, можно проводить с минимальным набором оборудования. По сути, требуется только небольшая центрифуга, которая есть в любой гематологической лаборатории, — уверен ученый.

Восстановление после травматического воздействия на суставы занимает время, и для того чтобы его уменьшить, можно использовать технологию PRP. Об этом рассказал «Известиям» экс-начальник медицинской службы Балтийского флота полковник Николай Карпун.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов Источник изображения: iz.ru

— Она способствует регенерации тканей за счет биологически активных веществ в организме, — отметил он. — Сама она не одномоментная, курс обычно занимает как минимум от двух до пяти процедур с интервалом проведения 7–14 дней. Это необходимо для того, чтобы плазма, которую вводят, отработала необходимый процесс регенерации. Вводить каждый день смысла нет. А после ранений восстановительные периоды тоже занимают довольно продолжительное время. И если использовать PRP, то сустав будет более сохранен и функционален после восстановления. Если этого не делать, то это приведет к артрозу, нарушению функций сустава и его двигательной активности.

«Муж пошел на СВО, поэтому решила помогать таким как он»

Технологию Cortexil PRP разрабатывал в течении восьми лет хирург Юрий Башкатов. Затем он обратился к Светлане Коладейчик как к специалисту в области плазмотерапии, и уже вместе они начали внедрять ее, совершенствовать и получать клинический опыт. Лишь пять лет назад компания вышла на рынок.

— Аналоги были, но не совсем совершенные и не российские. Мы полностью всё импортозаместили и производим наше оборудование под Москвой. По цене очень конкурентоспособно, то есть это очень невысокий ценовой сегмент, — рассказала генеральный директор компании.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко Источник изображения: iz.ru

Мысль лечить военнослужащих с помощью PRP Светлане Михайловне пришла, когда ее муж пошел на СВО.

— Я пришла в Военно-медицинскую академию рассказать о технологии, увидела раненых с большими долго не заживающими ранениями и решила тут же сделать первые инъекции. А потом стала регулярно проводить процедуры по личной инициативе. К счастью, мне удалось ускорить восстановление бойцов, что позволило быстрее направить раненых на дальнейшее долечивание, — отметила она.

Сейчас в планах у компании «Регенерация ПРО» установить оборудование в реабилитационных центрах для раненых и помочь им решить проблемы с грыжами, протрузиями и улучшить состояние послеоперационных и ожоговых ран.

Юлия Леонова