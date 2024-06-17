В деле с техникой: как в Донбассе разрабатывают полезные беспилотные машины

Беспилотная техника активно распространятся в войсках. При этом развиваются не только БПЛА, но и наземные роботы. Фронтовые умельцы часто сами создают или модернизируют малые роботизированные платформы на основе доступных гражданских комплектующих и тут же идут с ними в бой. О новых разработках, испытаниях и использовании роботов на передовой — в материале «Известий».

Беспилотная техника активно распространятся в войсках. При этом развиваются не только БПЛА, но и наземные роботы. Фронтовые умельцы часто сами создают или модернизируют малые роботизированные платформы на основе доступных гражданских комплектующих и тут же идут с ними в бой. О новых разработках, испытаниях и использовании роботов на передовой — в материале «Известий».

Фронтовой эвакуатор

В высокой траве военного полигона движется небольшая четырехколесная машина — это беспилотник-эвакуатор. Он почти не виден, но заросли не сказываются на его маневренности. Нового робота показывают нам на полигоне военнослужащие 110-й бригады общевойскового объединения Южной группировки войск.

Бойцы говорят, что на фронте такие платформы решают множество задач: доставляют снабжение на самый передок, участвуют в штурмовых действиях.

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Подвоз и эвакуация — одни из самых опасных вещей сейчас на фронте, — рассказывает военнослужащий с позывным Фартовый. — «Птицы» всегда в небе — и со сбросами, и камикадзе. Поэтому эвакуация или подвоз очень опасны, а с такой телегой без потерь можно всё доставить.

По его словам, эта беспилотная платформа произведена из доступных комплектующих. Так, например, электроприводы позаимствованы у гироскутеров, металлические детали корпуса производятся относительно просто в мастерских.

Управление же создается на базе стандартных компонентов, такие же применяются в БПЛА.

Конечно, необходимы знания и опыт. Фартовый родом из Оренбургской области, рассказывает, что до мобилизации был инженером-электронщиком.

— Все идеи витают в воздухе, кто уловил, тот и реализовал, — рассказывает военнослужащий 110-й бригады общевойскового объединения Южной группировки войск Николаич. — Я всем говорю, что на самом деле все изобретения были описаны в советском журнале «Моделист-конструктор». Просто они помножены на современные средства управления и емкие батареи, которых не было раньше, а также на необходимость в этих устройствах. Одно дело запустить радиоуправляемую платформу и доехать в сложное место, другое — отправлять туда человека.

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

До СВО у Николаича не было инженерного опыта. Но будучи предпринимателем в ДНР, он привык ориентироваться на результат и решать проблемы организационного характера. В армию Николаич пришел добровольно в 2022 году.

«Скорпион» против блиндажей

Еще один колесный робот показывают нам на полигоне военнослужащие отряда «Русские ястребы», который действует в составе Южной группировки войск. Это модель «Скорпион М» — она прославилась после публикации видео ее боевого применения.

— Это наземное роботизированное средство легкого класса. — рассказывает инструктор-оператор Александр. — Изначально мы рассчитывали применять его для эвакуации и подвоза. Но путем небольших переделок пришли к тому, что применяем ее теперь для уничтожения блиндажей противника.

Корпус небольших наземных беспилотников стараются делать как можно более низким, движение проходит по пересеченной местности, а сами машины маскируются.

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

В таких условиях размещенные на корпусе видеокамеры часто не дают операторам полной возможности сориентироваться на местности. Для того чтобы не сбиться, наземные беспилотники часто применяются в тандеме с воздушным БПЛА-наблюдателем. Оператор машины, получая картинку с воздуха, часто ведет машину, ориентируясь на вид сверху.

Боевой отбор

Обучение операторов наземных систем в среднем не сложнее, чем тех, кто работает с БПЛА. Если на наземные дроны переходит опытный расчет БПЛА, то, по словам инструктора «Русских Ястребов», они осваивают все необходимое за один-два дня тренировок.

Обучать новичков нужно около двух недель, с учетом изучения основ конструкции и особенностей обслуживания техники.

— Среди нас люди абсолютно разной закваски, — рассказывает Александр. — Когда началась СВО, кто-то был мобилизован, кто-то пошел добровольцем из разных сфер, из разных областей. У всех был разный полезный опыт — например, клуб радиолюбителей. Теперь, пожалуйста, собираем! Легко обучаемся, достигаем результата и будем дальше продолжать нашу работу.

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Отбор в отряд идет среди военнослужащих, которые не только желают заниматься техникой и имеют нужные навыки, но и имеют боевой опыт применения дронов.

Все военнослужащие рассказывают о том, что проекты подобной роботизации невозможны без постоянного обмена опытом среди инициативных групп и волонтеров, поддерживающих разработки.

Важно и то, что обратная связь по боевому применению уже имеющихся образцов на переднем крае поддерживается на уровне отряда-бригады и обмен информацией происходит практически мгновенно.

А вот крупные производители и представители больших КБ к подобным легким машинам пока только присматриваются, будучи чаще заняты техникой иных, более тяжелых классов.

Дрон в небе

На полигоне рядом с операторами наземных дронов тренируются и расчеты беспилотных летательных аппаратов — ударных fpv-дронов. Сейчас и противник, и наши войска ведут постоянный поиск методов противодействия этому средству поражения. Поэтому наших операторов учат не только пилотированию, но и преодолению средств радиоэлектронной борьбы, работе в тяжелых условиях.

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Насыщенность войск fpv-дронами продолжает расти, — рассказывает инструктор Рокот. — Совершенствуется техника, находятся новые технические решения. В частности, устанавливаются тепловизионные камеры, подвижные подвесы для использования fpv в качестве перехватчиков, разведчиков — для сбора информации и вскрытия огневых позиций противника. Ведутся работы и по увеличению грузоподъемности, отработки принципов полетов и целесообразности использования дронов с различными типами рам и конструкций в том или ином случае.

Конечно, полноценная война роботов без участия операторов пока остается достаточно отдаленной перспективой, уверены бойцы.

Современные средства управления полной автономности малым системам обеспечить не могут. Но дистанционно управляемая техника с каждым днем занимает всё более важное место на передовой. Она не только теснит классическую артиллерию, но и позволяет сократить количество личного состава при решении опасных задач, которые еще недавно могли выполнять только люди.

Сегодня скорость разработки и внедрения роботов не только сберегает жизни, но и позволяет сократить количество людей, находящихся на передовой, а в итоге и обеспечить превосходство на отдельных участках фронта.

Дмитрий Астрахань