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ТАСС

Украину обязали регулярно отчитываться за получаемое оружие по соглашению с США

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Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США.
Источник изображения: © AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force

Киев также обязуется предоставить неограниченный доступ американским специалистам на склады вооружений

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Украина обязуется ежеквартально отчитываться о получаемом оружии перед США в рамках подписанного 13 июня соглашения о гарантиях безопасности. Об этом говорится в тексте документа.

"Украина также подтверждает свою приверженность обеспечению безопасности оборонных товаров и технологий, предоставляемых США, в соответствии с требованиями усиленного мониторинга конечного использования. <...> Это охватывает предоставление своевременных и исчерпывающих отчетов о расходах и потерях по всем статьям EEUM (Enhanced End-Use Monitoring, программа усиленного мониторинга конечного использования оружия - прим. ТАСС) по меньшей мере ежеквартально", - говорится в тексте соглашения, опубликованном на сайте президента Украины.

Киев также обязуется предоставить неограниченный доступ американским специалистам на склады вооружений для реализации мероприятий в рамках мониторинга, провести комплексную инвентаризацию всех предметов EEUM. Украина помимо прочего будет должна предоставить Пентагону доступ ко всем военным объектам, где хранятся предметы мониторинговой миссии, и поддерживать будущие потребности EEUM, которые будут определять США.

"Участники намерены продолжить обмен информацией об угрозах, связанных с незаконным распространением оружия", - отмечается в соглашении.

Вашингтонская администрация захотела обеспечить большую подотчетность поставляемых Киеву вооружений после публикации доклада генерального инспектора Минобороны США. В документе отмечалось, что передача вооружения Украине не была в полной мере проконтролирована. Согласно оценкам, по состоянию на июнь 2023 года не была проведена в срок инвентаризация военного оборудования, предназначенного Киеву, на сумму более 1 млрд долларов. По подсчетам газеты The New York Times на основе доклада, власти США не сумели должным образом обеспечить подотчетность примерно 40 тыс. единиц вооружения.

Генеральный инспектор Пентагона 15 февраля сообщил, что факты коррупции были зафиксированы при проведении проверок поставляемой США помощи Украине. Согласно докладу инспектора, с февраля 2022 года было инициировано 57 расследований дел о коррупции, из которых 14 были завершены, а 43 остаются открытыми. Завершенные расследования привели к 7 арестам, 13 уголовным обвинениям, 2 приговорам и 11 отстранениям от деятельности. Открытые расследования в основном касаются мошенничества с грантами и закупками, коррупции, хищений и прочих нарушений. 

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Страны
США
Украина
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