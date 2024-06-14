В Нидерландах подсчитали общий объем поставленной Украине помощи

По данным Минобороны страны, он превысил €3 млрд

ГААГА, 13 июня. /ТАСС/. Общий объем поставленной Нидерландами помощи Украине к настоящему моменту превысил €3 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте голландского оборонного ведомства.

"С момента последнего доклада в конце декабря Нидерланды поставили помощь приблизительно на €470 млн, - отмечается в документе. - Таким образом, общий объем составил €3,1 млрд".

Последние пакеты помощи предусматривали в основном коммерческие поставки военной техники и снаряжения, уточнили в министерстве. В числе прочего Украине были направлены боевые машины, системы огневой поддержки, боеприпасы, различные радиолокационные системы и транспортные средства, такие как грузовики и прицепы. Также были поставлены полевые госпитали, палатки, снаряжение и различные виды логистического оборудования. В общей сложности на это было потрачено €410 млн. Кроме того, Нидерланды направили помощь Украине из собственных запасов на €35 млн и внесли €25 млн в Международный фонд для Украины.

Ранее в этом месяце было объявлено, что Нидерланды инвестируют €400 млн в производство БМП CV90 для Украины совместно с Данией и Швецией и направят €60 млн на закупку и производство наступательных беспилотников для нужд украинской армии.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.