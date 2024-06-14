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Военное обозрение

Опубликованы снятые изнутри танка Т-90М кадры попадания «Джавелина» в боевую машину ВС РФ

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Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы снятые изнутри российского танка Т-90М кадры боя, в ходе которого в боевую машину попала ракета, выпущенная боевиками киевского режима из американского ПТРК FGM-148 Javelin.

В ходе боестолкновения экипаж российского танка полностью израсходовал снаряды, однако продолжил вести огонь из дистанционной зенитной установки. При этом танкистами был замечен запуск украинскими боевиками ракеты Javelin из жилой застройки.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Российские танкисты успели послать в направлении позиции ПТУРщика очередь из 12.7-миллиметрового пулемета, после чего танк начал маневрировать, однако ракета пробила крышу рядом с башенной установкой, по всей видимости, наведясь на горячий ствол пулемета.

Внутри танка звук взрыва практически не был слышен, боевая машина не получила существенных повреждений. Внутри боевого отделения возникло небольшое возгорание, которое было оперативно ликвидировано, после чего Т-90М вышел из боя.

Ранее сообщалось, что, исходя из данных статистики уничтоженных в боестолкновениях в рамках украинского кризиса танков, Т-90М оказался самой "живучей" из всех боевых машин своего класса. За время с начала вооруженного конфликта на Украине было безвозвратно потеряно не более 10% танков Т-90М ВС РФ, в то время как противник потерял до половины поставленных Западом немецких "Леопардов-2", американских "Абрамсов" и британских "Челленджеров".

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
M1 Abrams
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
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