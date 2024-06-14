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Интерфакс-АВН

Глава РАН заявил о достижении существенных результатов по новым двигателям для гиперзвуковых ракет

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Президент РАН Геннадий Красников
Президент РАН Геннадий Красников.
Источник изображения: © Фотохост-агентство РИА Новости

Дубна. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников заявил, что академии удалось получить существенные результаты в исследованиях, касающихся обнаружения беспилотников, а также в гиперзвуковых технологиях.

"Кстати, за полгода мы получили существенные результаты, которые связаны и с обнаружением беспилотных средств высочайшей вероятности. (...) И в области новых двигателей, как для гиперзвука, так и для тактических ракет, которые более эффективны", - сказал он на заседании Совета по науке и образованию с участием президента РФ Владимира Путина в четверг.

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