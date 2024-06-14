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ТАСС

Литва направит €16 млн в фонд приобретения средств ПВО для Украины

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Флаги Литвы и Евросоюза
Флаги Литвы и Евросоюза.
Источник изображения: ТАСС/Сергей Савостьянов

Этот фонд возглавляет Великобритания

ВИЛЬНЮС, 13 июня. /ТАСС/. Литва направит €16 млн в возглавляемый Великобританией фонд приобретения средств ПВО для Украины. Об этом на заседании контактной группы по военному содействию Украине (формат "Рамштайн") заявил министр обороны балтийской республики Лауринас Касчюнас, сообщило литовское военное ведомство.

"С удовлетворением могу сообщить коллегам, что Литва выделяет €16 млн в возглавляемый Великобританией международный фонд по приобретению для Украины средств противовоздушной обороны", - приводятся в сообщении Минобороны слова министра.

Он также представил новый пакет литовской помощи Киеву. "Литва сохранит неизменную финансовую составляющую нашей помощи в размере 0,25% валового внутреннего продукта", - заявил Касчюнас.

По его словам, приоритетами помощи Украине остаются сферы ПВО, разминирования, а также беспилотники и средства борьбы с БПЛА противника. 

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Страны
Великобритания
Литва
Украина
Проекты
БПЛА
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