В НАТО заявили, что Украина сама должна принимать "приемлемые решения" в конфликте с РФ

По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, задача организации - помогать Украине, чтобы показать России, что она должна сесть за стол переговоров

БРЮССЕЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. НАТО не будет решать за Украину, что следует считать "приемлемым решением" конфликта с Россией. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

"Один из самых важных принципов или, наверное, самый главный принцип для НАТО заключается в том, что Украине решать, какое решение считать приемлемым. Мы не будем сидеть в штаб-квартире НАТО и решать, что приемлемо для Украины. Украина - суверенная независимая страна, она была атакована и имеет право защищать себя. Мы помогаем ей пользоваться этим правом, что не делает союзников по НАТО частью конфликта. Но решать Украине, что приемлемо", - сказал он.

По словам Столтенберга, будущие мирные переговоры тесно связаны с тем, что происходит на фронте. Он считает, что "задача НАТО - помогать Украине", чтобы показать России, что она должна сесть за стол переговоров.