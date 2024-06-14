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ТАСС

В НАТО заявили, что Украина сама должна принимать "приемлемые решения" в конфликте с РФ

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: EPA-EFE/ SERGEY DOLZHENKO

По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, задача организации - помогать Украине, чтобы показать России, что она должна сесть за стол переговоров

БРЮССЕЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. НАТО не будет решать за Украину, что следует считать "приемлемым решением" конфликта с Россией. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

"Один из самых важных принципов или, наверное, самый главный принцип для НАТО заключается в том, что Украине решать, какое решение считать приемлемым. Мы не будем сидеть в штаб-квартире НАТО и решать, что приемлемо для Украины. Украина - суверенная независимая страна, она была атакована и имеет право защищать себя. Мы помогаем ей пользоваться этим правом, что не делает союзников по НАТО частью конфликта. Но решать Украине, что приемлемо", - сказал он.

По словам Столтенберга, будущие мирные переговоры тесно связаны с тем, что происходит на фронте. Он считает, что "задача НАТО - помогать Украине", чтобы показать России, что она должна сесть за стол переговоров. 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
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