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ТАСС

Столтенберг заявил, что США должны обеспечить половину фонда НАТО на оружие для Киева

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Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Jacquelyn Martin

БРЮССЕЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. США должны обеспечить половину средств для фонда НАТО по закупкам оружия для Украины, суммарный объем которого должен составить $40 млрд в год, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня саммита НАТО.

"Министры должны завтра утвердить план НАТО по поставкам оружия Киеву. Его объем составит $40 млрд в год, взносы в этот фонд должны быть пропорциональны ВВП. ВВП США составляет половину от общего ВВП стран НАТО, поэтому США обеспечат половину этого фонда, а остальные средства предоставят европейские страны и Канада", - сказал Столтенберг. 

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Страны
Канада
США
Украина
Проекты
NATO
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