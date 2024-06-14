Столтенберг заявил, что США должны обеспечить половину фонда НАТО на оружие для Киева

БРЮССЕЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. США должны обеспечить половину средств для фонда НАТО по закупкам оружия для Украины, суммарный объем которого должен составить $40 млрд в год, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня саммита НАТО.

"Министры должны завтра утвердить план НАТО по поставкам оружия Киеву. Его объем составит $40 млрд в год, взносы в этот фонд должны быть пропорциональны ВВП. ВВП США составляет половину от общего ВВП стран НАТО, поэтому США обеспечат половину этого фонда, а остальные средства предоставят европейские страны и Канада", - сказал Столтенберг.