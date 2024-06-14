В Нидерландах заявили, что Украина получит снаряды калибра 152 мм на €350 млн

По данным Министерства обороны, точное количество снарядов и сроки поставок не будут разглашаться "по соображениям безопасности"

ГААГА, 13 июня. /ТАСС/. Киев получит снаряды калибра 152 мм на сумму более чем €350 млн через Международный фонд для Украины. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Минобороны Нидерландов.

По словам министерства, точное количество снарядов и сроки поставок не будут разглашаться "по соображениям безопасности".

В ведомстве уточнили, что поставки первых истребителей F-16 на Украину "должны состояться после [завершения] лета". Украинские военные в настоящее время проходят обучение управлению этими самолетами в США и Дании. В общей сложности Нидерланды планируют поставить 24 истребителя.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.