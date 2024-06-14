Войти
ТАСС

В Нидерландах заявили, что Украина получит снаряды калибра 152 мм на €350 млн

325
0
0
Флаги Нидерландов и Украины
Флаги Нидерландов и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

По данным Министерства обороны, точное количество снарядов и сроки поставок не будут разглашаться "по соображениям безопасности"

ГААГА, 13 июня. /ТАСС/. Киев получит снаряды калибра 152 мм на сумму более чем €350 млн через Международный фонд для Украины. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Минобороны Нидерландов.

По словам министерства, точное количество снарядов и сроки поставок не будут разглашаться "по соображениям безопасности".

В ведомстве уточнили, что поставки первых истребителей F-16 на Украину "должны состояться после [завершения] лета". Украинские военные в настоящее время проходят обучение управлению этими самолетами в США и Дании. В общей сложности Нидерланды планируют поставить 24 истребителя.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Нидерланды
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Похожие новости
02.12.2019
Ливийский тупик НАТО
08.04.2019
Подбил сам себя: что произошло с нидерландским F-16
24.05.2017
ВВС стран северной Европы: русофобия без границ
10.08.2016
Американцы инвестируют в новые бомбы, хотя Обама мечтал о другом (Polityka, Польша)
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
16.06.2014
В случае конфликта странам Балтии не обойтись без помощи НАТО ("Deutsche Welle", Германия)
16.10.2008
Мощь НАТО сильно преувеличена
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.06 10:26
  • 4
Возможный выход Армении не скажется на ОДКБ, заявили в Госдуме
  • 14.06 09:21
  • 1
Атомный подводный крейсер "Архангельск" в море
  • 14.06 09:02
  • 10
Ответ на "В США приготовились к "распаду России""
  • 14.06 07:07
  • 1
Расклад военных сил в Европе
  • 14.06 06:08
  • 1910
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.06 04:58
  • 282
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 14.06 02:18
  • 1
Военкор: Ракетные установки НАТО на Украине, возможно, управляются дистанционно
  • 14.06 02:07
  • 1
Глава Роскосмоса заявил о намерении готовить кадры "практически с детского сада"
  • 14.06 01:54
  • 1
В центре "Небесный воин" создали квадрокоптер с системой сброса ВОГов револьверного типа
  • 13.06 15:49
  • 2
Трофейный украинский Т-72АМТ превратили в дистанционно управляемый танк Vася
  • 13.06 15:42
  • 467
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 13.06 11:39
  • 2
Появится ли у России национальная идея?
  • 13.06 10:47
  • 496
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.06 05:30
  • 179
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 13.06 02:56
  • 16
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У