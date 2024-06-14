Зеленский попросил страны G7 ускорить поставки F-16

Президент Украины считает необходимым "сделать совершенным и взаимодействие в конкретной помощи" Киеву

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский попросил страны Группы семи ускорить поставки истребителей-бомбардировщиков F-16 и подготовку пилотов для них.

"Я также прошу вас сделать все возможное, чтобы ускорить наш переход на F-16, что означает ускорение подготовки пилотов и увеличение количества учебных центров для пилотов", - сказал он в своем выступлении на саммите G7.

Зеленский считает необходимым "сделать совершенным и взаимодействие в конкретной помощи" Украине. По его мнению, это заключается в передаче Киеву систем ПВО, прежде всего Patriot, а также дальнобойных ракет для нанесения ударов по российской территории.

Президент Украины также призвал страны Запада составить четкий план восстановления страны, который будет схож с "планом Маршала" для восстановления стран Европы после Второй Мировой войны. "Давайте вместе составим такой план восстановления и подтвердим его тоже совместной декларацией G7+", - высказал инициативу Зеленский. Он считает, что такой документ нужно подготовить к саммиту НАТО в Вашингтоне, который состоится в июле.

О поставках Украине истребителей F-16

Ранее власти Нидерландов заявили, что планируют передать Украине 24 истребителя F-16, которые могут быть использованы для ударов по РФ, подчеркнув при этом, что Киев вправе сам распоряжаться поставленным вооружением. Кроме того, до конца 2028 года украинская сторона намерена получить 19 истребителей от Дании. О намерении поставить 30 самолетов F-16 в тот же срок заявила и Бельгия, но с оговоркой, что не разрешит использовать истребители за пределами Украины.

Украина уже давно просит партнеров передать ей истребители F-16. Однако на Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию ситуации. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВСУ будут гореть так же, как немецкие танки Leopard.