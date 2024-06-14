Политолог: в отношениях с Киевом США умывают руки

Политолог Мезюхо: соглашение с Киевом еще аукнется Байдену
Соглашение по безопасности, которое планируют подписать США и Украина, не будет обязывающим для будущих американских президентов, сообщили СМИ. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо.
Соединенные Штаты и Украина на саммите G7 в Италии подпишут двусторонний пакт о безопасности, который, как ожидается, не будет обязательным к исполнению для будущих американских президентов, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Ожидается, что это обязательство будет "исполнительным соглашением", что делает его менее официальным, чем договор, и не обязательным для любых будущих президентов", – отмечает телеканал.
В эфире радио Sputnik политолог, председатель Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо высказал мнение, что в таком виде будущее соглашение больше нужно Вашингтону, чем Киеву.
Вашингтон ведет дело к тому, чтобы окончательно переложить основной груз поддержки Киева на европейских союзников, продолжил он.
Встреча лидеров стран "Большой семерки" началась в четверг в итальянской области Апулия, она продлится до 15 июня. В четверг на саммите состоится сессия, посвященная кризису на Украине, в ней будет участвовать Владимир Зеленский.