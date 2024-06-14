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РИА Новости

Политолог: в отношениях с Киевом США умывают руки

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Капитолий США в Вашингтоне. Архивное фото
Капитолий США в Вашингтоне. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite

Политолог Мезюхо: соглашение с Киевом еще аукнется Байдену

Соглашение по безопасности, которое планируют подписать США и Украина, не будет обязывающим для будущих американских президентов, сообщили СМИ. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо.

Соединенные Штаты и Украина на саммите G7 в Италии подпишут двусторонний пакт о безопасности, который, как ожидается, не будет обязательным к исполнению для будущих американских президентов, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Ожидается, что это обязательство будет "исполнительным соглашением", что делает его менее официальным, чем договор, и не обязательным для любых будущих президентов", – отмечает телеканал.

В эфире радио Sputnik политолог, председатель Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо высказал мнение, что в таком виде будущее соглашение больше нужно Вашингтону, чем Киеву.

"Изначально было понятно, что ничего революционного в этом соглашении не будет... Этот документ необходимо воспринимать в большей степени как предвыборный пиар для президента США Джо Байдена. Так как ему нечего предъявить в плане "американской победы" в отношении украинского кейса, он преподнесет своим элитам и обществу это соглашение как намерение Соединенных Штатов и дальше продолжать поддерживать Киев... И я думаю, что это соглашение еще аукнется Байдену. В США скоро начнутся предвыборные теледебаты. И если оппонент Байдена, господин Трамп, будет допущен до выборов, он будет заваливать Байдена вопросами по Украине и наверняка затронет тему этого документа – пустопорожней бумаги. Потому что по большому счету взаимоотношения Украины и США в оборонной сфере не требуют подобного документа... Это предвыборная макулатура", – уверен политолог.

Вашингтон ведет дело к тому, чтобы окончательно переложить основной груз поддержки Киева на европейских союзников, продолжил он.

"США уже в значительной степени сбросили вопросы безопасности киевского режима на плечи Великобритании и стран Европейского союза. Это в традициях Соединенных Штатов – перекладывать грязную работу на своих младших партнеров в Европе. Поэтому в какой-то степени США сейчас умывают руки", – добавил Иван Мезюхо.

Встреча лидеров стран "Большой семерки" началась в четверг в итальянской области Апулия, она продлится до 15 июня. В четверг на саммите состоится сессия, посвященная кризису на Украине, в ней будет участвовать Владимир Зеленский.

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