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ТАСС

Украина и Япония заключили двустороннее соглашение по безопасности

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Флаги Японии и Украины
Флаги Японии и Украины.
Источник изображения: www.ukrainebusiness.com.ua

В течение 2024 года Киев получит от Токио $4,5 млрд, сообщил Владимир Зеленский

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Украина и Япония подписали двустороннее соглашение по безопасности сроком на 10 лет, а в течение 2024 года Киев получит от Токио $4,5 млрд. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Только что на саммите G7 (Группы семи - прим. ТАСС) вместе с премьер-министром Японии Фумио Кисидой подписали соглашение о безопасности между нашими государствами, - написал он на своей странице в X (ранее Twitter). - В течение 2024 года Япония предоставит Украине $4,5 млрд и будет поддерживать наше государство в течение всего 10-летнего срока действия соглашения".

По его словам, соглашение закрепляет помощь Киеву в сфере безопасности, а также сотрудничество в гуманитарной, технической и финансовой сферах.

При этом в соответствии с японским законодательством и действующей конституцией страны Япония сможет поставлять украинской стороне только нелетальную технику и оборудование.

В офисе Зеленского также отметили, что Япония обеспечит лечение украинских военнослужащих, будет сотрудничать с Украиной в отраслях разведки и защиты секретной информации. Кроме того, согласно документу, Токио поможет Киеву укрепить ядерную безопасность.

Страны Группы семи на саммите НАТО в Вильнюсе летом 2023 года заявили о намерениях заключить с Киевом соглашения о гарантиях безопасности. С тех пор Украина заключила 16 двусторонних соглашений. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в этих документах нет речи о гарантиях, но лишь констатируется то, что и так делается союзниками Киева, и ничего сверх этого никто не обещает. 

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