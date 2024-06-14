Замминистра обороны России Фомин провел встречу с послом Индии

Посол Индии в России Винай Кумар (третий слева) и замминистра обороны России Александр Фомин (третий справа).

В МО РФ отметили, что встреча прошла в традиционной для российско-индийских отношений дружественной обстановке

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индии в РФ Винаем Кумаром. Об этом сообщили в Минобороны России.

"13 июня 2024 г. заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индии в Российской Федерации Винаем Кумаром. В ходе беседы стороны предметно обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в военной и военно-технической областях, подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление профильного сотрудничества в духе особо привилегированного стратегического партнерства", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что встреча прошла в традиционной для российско-индийских отношений теплой и дружественной обстановке.