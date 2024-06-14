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ИИС “Металлоснабжение и сбыт”

Минпромторг ожидает рост выплавки стали в России по итогам 2024 г.

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Выплавка стали
Выплавка стали.
Источник изображения: metalinfo.ru

Минпромторг РФ ожидает по итогам 2024 года рост выплавки стали в России аналогичным динамике по итогам января, то есть примерно на 1,3%, прокомментировали РИА Новости в министерстве.

Ранее в четверг газета "Ведомости" написала со ссылкой на данные отраслевых аналитиков, что выпуск стали сократился в РФ впервые за 10 месяцев. Так, согласно материалу, по итогам января-февраля показатель снизился на 3% год к году.

"По итогам января 2024 года зафиксирован рост выплавки стали +1,3%, рассчитываем на подобные показатели и по итогам года", - сообщило министерство, отметив, что по данным за февраль "необходимо дождаться официальной статистики Росстата, на которую Минпромторг всегда ориентируется".

Минпромторг отметил, что спрос на металлопродукцию, в первую очередь, обеспечивает уровень внутреннего потребления, "сейчас его поддерживают запущенные проекты по жилищному и инфраструктурному строительству, а также заказы в отечественном тяжелом машиностроении и судостроении".

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
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