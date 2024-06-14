В серийный выпуск российского беспилотника вертикального взлёта вложат 270 млн рублей

Его сертифицируют для работы в сложных условиях и с дорогостоящими нагрузками

Фонд «Национальная технологическая инициатива» (НТИ) собирается профинансировать серийный выпуск отечественных беспилотников самолётного типа вертикального взлета и посадки. Фонд намерен вложить 270 млн рублей в развитие российского разработчика БПЛА «Эколибри». Деньги будут переданы несколькими траншами, первый из которых компания направит на ускорение сертификации беспилотного самолёта вертикального взлета и посадки «Р-75».

Модель «Р-75» с размахом крыла 5 метров обладает дальностью полёта 750 км и может нести до 25 кг полезной нагрузки. Сертификация летательного аппарата необходима для подтверждения возможности его использования в сложных условиях и с дорогостоящими нагрузками. В «Эколибри» сообщили, что БПЛА будет сертифицирован под широкий диапазон условий эксплуатации по авиационным правилам, это поможет как его продвижению на внутреннем рынке, так и выходу на экспорт.

Кроме того средства НТИ также будут направлены на доработку российских компонентов, соответствующих требованиям норм лётной годности. Испытания «Р-75» будут проходить в Московской, Рязанской и Новгородской областях, а также в Ненецком автономном округе.