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Техкульт

Разработка красноярских ученых поможет укрепить фюзеляжи самолетов

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В СФУ придумали, как укрепить фюзеляжи самолетов

Ученые Сибирского федерального университета объявили о создании передовой технологии производства проволоки, с помощью которой можно будет значительно увеличить прочность и надежность швов в фюзеляжах самолетов, корпусах надводных судов и ракет.

В настоящее время для выполнения металлических швов применяется проволока на основе алюминия, а также магния и редкоземельного и дорогого элемента скандия, который и обеспечивает высокую прочность получаемому сплаву. Такая проволока изготавливается на гидравлических прессах и при самом процессе ее изготовления до 20 % скандия попадает в производственные отходы. В СФУ же предлагают другую методику изготовления сверхпрочной проволоки, которая совмещает прессование с литьем и дальнейшей прокаткой. Данный способ является более экономически эффективным, сохраняет значительно больше скандия, а сама проволока отличается повышенной прочностью. К слову, красноярские специалисты не только разработали данный метод, но и подготовили необходимую установку. Причем патент на разработку уже получен.

Макс Антонов

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