Войти
Ростех

Ростех разработал самый миниатюрный компьютер на базе «Эльбруса»

354
0
0
Ростех
Ростех.
Источник изображения: rostec.ru

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал новый одноплатный компьютер на базе процессора «Эльбрус-2С3». Размеры устройства составляют всего 95 на 95 мм. В настоящее время это самое миниатюрное решение на базе процессора данного типа. Оригинальная российская архитектура «Эльбрус-2С3» позволяет использовать его на объектах с повышенными требованиями к информационной безопасности.

Новый одноплатный компьютер МП21 разработан специалистами ИНЭУМ им. Брука (входит в «Росэлектронику»). Главная особенность МП21 состоит в том, что он работает на базе полноценного двухъядерного процессора «Эльбрус-2С3» с тактовой частотой не менее 1600 МГц. Процессор снабжен встроенным графическим ядром, что позволяет широко применять модуль в системах отображения информации. Оперативная память объемом до 8 ГБ способна обрабатывать большой объем данных.

МП21 может комплектоваться интегрированным твердотельным накопителем объемом от 60 до 480 ГБ и теплораспределительной пластиной, обеспечивающей передачу выделяемого тепла на охлаждающие конструкции.

Модуль МП21 выполнен в бескорпусном исполнении, имеет массу около 100 г без теплораспределительной пластины. Потребляемая мощность устройства составляет не более 40 Вт. Оборудование может работать при температуре окружающей среды от –40 до + 55 °С, что позволит использовать его в бортовых вычислителях авиационной техники.

«МП21 является полностью российской разработкой, способной заменить иностранные аналоги. Модуль прошел весь цикл испытаний и готов к серийному производству. В настоящее время это самое миниатюрное решение на базе процессора «Эльбрус-2С3». Его массогабаритные характеристики значительно повышают вариативность его использования», – рассказал первый заместитель генерального директора ИНЭУМ им. Брука Игнат Бычков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Эльбрус-4С
Компании
ИНЭУМ Брука
Ростех
Росэлектроника
Проекты
ИТ
Эльбрус МЦСТ
Ядерный щит
Похожие новости
04.10.2021
Россия создаст 100-петафлопсные суперкомпьютеры на «Эльбрусах»
31.03.2021
Тридцать лет отставания — часть II
26.05.2017
«Росэлектроника» представила на «ЦИПР» первые компьютеры на базе микропроцессора «Эльбрус 8С»
21.01.2016
В России началась разработка защищенного от кибершпионажа оборудования
27.05.2015
«ОПК»: серийное производство 8-ядерного микропроцессора «Эльбрус» нового поколения начнется в 2016 году
09.04.2015
Блицкриг импортозамещения ИТ-технологий» Часть 2 «Голый король» отечественной электроники» (фрагмент)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.06 10:26
  • 4
Возможный выход Армении не скажется на ОДКБ, заявили в Госдуме
  • 14.06 09:21
  • 1
Атомный подводный крейсер "Архангельск" в море
  • 14.06 09:02
  • 10
Ответ на "В США приготовились к "распаду России""
  • 14.06 07:07
  • 1
Расклад военных сил в Европе
  • 14.06 06:08
  • 1910
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.06 04:58
  • 282
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 14.06 02:18
  • 1
Военкор: Ракетные установки НАТО на Украине, возможно, управляются дистанционно
  • 14.06 02:07
  • 1
Глава Роскосмоса заявил о намерении готовить кадры "практически с детского сада"
  • 14.06 01:54
  • 1
В центре "Небесный воин" создали квадрокоптер с системой сброса ВОГов револьверного типа
  • 13.06 15:49
  • 2
Трофейный украинский Т-72АМТ превратили в дистанционно управляемый танк Vася
  • 13.06 15:42
  • 467
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 13.06 11:39
  • 2
Появится ли у России национальная идея?
  • 13.06 10:47
  • 496
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.06 05:30
  • 179
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 13.06 02:56
  • 16
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У