Петербург на военно-морском салоне примет делегации из 15 дружественных стран

Мероприятие пройдет с 19 по 23 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Делегации из 15 дружественных стран подтвердили участие в Международном военно-морском салоне (МВМС), который пройдет с 19 по 23 июня в Кронштадте. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"На данный момент участие в салоне подтвердили более 210 участников из 15 дружественных стран. Тематика МВМС включает в себя кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации и связи, корабельные энергетические установки, а также морскую авиацию и инфраструктуру обеспечения. Важной составляющей станет демонстрация боевых кораблей и судов ВМФ России", - говорится в сообщении.

Площадкой проведения салона, как и в 2023 году, станет конгрессно-выставочный центр при Музее военно-морской славы на территории туристско-рекреационного кластера "Остров Фортов". У причала рядом с комплексом будут представлены 16 образцов кораблей и катеров, в том числе подводные лодки "Можайск" и "Кронштадт", корвет "Сообразительный", десантные катера на воздушной каверне "Мичман Лермонтов" и "Иван Пасько", тральщик "Лев Чернавин", катера специальных служб и многое другое. Командиры и экипаж кораблей проведут экскурсии для участников и гостей салона, расскажут об истории, оснащении и боевых возможностях кораблей. Петербуржцы и гости города смогут посетить "Флот-2024" 22-23 июня.

В рамках спортивно-демонстрационной программы планируется проведение второй парусной регаты на кубок Главкома ВМФ. На 19, 21 и 23 июня запланировано авиашоу - показательные выступления авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи".

"Второй год подряд Военно-морской салон проходит в Кронштадте. Благодаря масштабному проекту "Остров фортов", который реализуется по поручению президента России, Кронштадт стал центром сохранения истории российского флота. Помимо музеев и тематических парков, посвященных героям-морякам, здесь созданы современные выставочные площадки для демонстрации достижений морской отрасли. В том числе будут широко представлены научно-технические разработки и продукция петербургских предприятий и конструкторских бюро. "Флот-2024" имеет важное значение для нашего города, для укрепления международного военно-технического сотрудничества", - привела пресс-служба слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

Организаторами салона выступают Минпромторг и Минобороны РФ. В 2023 году в работе МВМС приняли участие более 300 предприятий и организаций, в рамках научно-деловой программы состоялись 24 мероприятия. В рамках МВМС-2023 были показаны 27 единиц вооружения, военной и специальной техники. Салон посетили более сотни иностранных представителей 11 официальных делегаций из стран Африки и Азии, а также военные атташе 33 государств.