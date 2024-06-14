Мадрид не намерен передавать Киеву свою батарею Patriot, размещенную в Турции

Премьер-министр королевства Педро Санчес отметил, что видение Мадрида и Анкары украинского конфликта схоже

МАДРИД, 13 июня. /ТАСС/. Правительство Испании не собирается передавать Украине свою батарею Patriot, которая размещена в Турции. Об этом заявил премьер-министр королевства Педро Санчес на пресс-конференции в Мадриде с президентом республики Тайипом Эрдоганом.

По словам главы кабмина, видение Мадрида и Анкары украинского конфликта схоже. "Я считаю, что правительства Испании и Турции разделяют ясную и решительную приверженность миру на Украине и в Палестине. Я знаю, что присутствие этой зенитной батареи ракет Patriot [в Турции] высоко ценится. Это было пунктом разговора с украинским правительством", - сказал Санчес.

При этом премьер заверил, что "обязательство правительства Испании состоит в том, чтобы батарея ракет Patriot и дальше оставалась в Турции".

27 мая Мадрид посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он подписал соглашение о безопасности с премьером Испании. Как отметил Санчес, власти Испании обещают выделить Киеву €1 млрд в качестве военной помощи в 2024 году.

Как передавала ранее газета El Pais, соглашение включает в себя поставки широкого спектра военной техники, в том числе новую партию ракет Patriot, 19 танков Leopard 2A4, а также большое число материалов, произведенных в Испании. Ожидается, что часть вооружений может быть направлена Украине до 30 июня, в том числе ракеты и танки. Значительная часть вооружений будет произведена испанскими компаниями, поэтому их поставка может быть отложена до завершения производства.