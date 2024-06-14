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ТАСС

Остин назвал системы ПВО высшим приоритетом для Украины

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Ракетные системы ПВО Patriot. Архивное фото
Ракетные системы ПВО Patriot. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra Shea

Министр обороны США рассказал, что Нидерланды занимаются вопросами сборки и поставки Украине зенитного ракетного комплекса Patriot

БРЮССЕЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Системы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают оставаться высшим приоритетом для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

"ПВО остается высшим приоритетом Украины. Я приветствую тех, кто прилагает все усилия, чтобы найти больше систем ПВО и средств перехвата", - сказал он, выступая в Брюсселе на пресс-конференции по итогам очередного заседания западной группы, занимающейся координацией поставок оружия и военной техники Украине.

Остин рассказал, что Нидерланды занимаются вопросами сборки и поставки Украине зенитного ракетного комплекса Patriot. "Правительство Нидерландов обязалось предоставить многие основные компоненты и детали из собственных запасов и призвало других друзей Украины помочь с остальным", - добавил министр. Он рассказал, что Швеция объявила "о своем крупнейшем военном пакете для Украины, который включает артиллерийские снаряды калибра 155 мм, ракеты типа AMRAAM, бронетехнику", а также летательные аппараты раннего предупреждения и управления. Италия отправит на Украину второй комплекс ПВО SAMP/T. 

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Страны
Италия
Нидерланды
США
Украина
Швеция
Продукция
AMRAAM
Patriot ЗРК
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