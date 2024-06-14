Берлин даст Киеву третий Patriot после обучения военных ВСУ

Глава МО Германии Борис Писториус также напомнил о совместной с Данией, Нидерландами и Норвегией инициативе по дальнейшей поддержке ПВО Украины

БРЮССЕЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Германия доставит на Украину третью систему ПВО Patriot после того, как на севере ФРГ будет завершено обучение украинских военных навыкам обращения с этим комплексом. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус по прибытии на встречу глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе.

"В Занице (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания - прим. ТАСС) мы уже второй раз обучаем украинских солдат обращению с системой Patriot. Обучение скоро завершится. А потом мы доставим нашу третью систему Patriot на Украину", - сказал Писториус. Таким образом, как заметил министр, Германия предоставляет Украине в общей сложности три системы.

В то же время он напомнил о совместной с Данией, Нидерландами и Норвегией инициативе по дальнейшей поддержке ПВО Украины. Кроме того, по словам главы оборонного ведомства ФРГ, необходимо продолжение поддержки Киева в области беспилотников. "Это также важная область, в которой мы можем сделать еще больше вместе. В частности, мы поставим несколько тысяч боевых дронов", - указал Писториус.

11 июня министр обороны ФРГ заявил, что Германия продолжит оказывать помощь Украине. В новом пакете вооружений будут снайперские винтовки, беспилотники и ракеты для систем Patriot. По его данным, украинские вооруженные силы ожидают от Германии, Дании, Нидерландов и Норвегии в общей сложности 100 ракет для Patriot, из которых 32 уже поставлены, а 68 будут отправлены в ближайшие недели.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. Объем военной помощи Украине со стороны ФРГ (оказанной и обещанной) исчисляется €28 млрд. В бюджете на текущий год на эти цели заложено более €7 млрд. Всего Германия поставила Украине две системы Patriot.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.