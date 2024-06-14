Остин: исход конфликта на Украине определит систему безопасности на десятилетия

Министр обороны США Ллойд Остин и президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе, 11 октября 2023 года.

Запад понимает ставки, добавил глава Пентагона

БРЮССЕЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Исход украинского конфликта будет определять систему глобальной безопасности на десятилетия вперед, и Запад понимает ставки. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

"Мы понимаем ставки, - сказал министр, выступая в Брюсселе на пресс-конференции по итогам очередного заседания западной группы, занимающейся координацией поставок оружия и военной техники Украине. - Исход войны на Украине будет определять траекторию глобальной безопасности на десятилетия вперед".