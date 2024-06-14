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Атомная подлодка «Архангельск» начала ходовые испытания

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Фото: Олег Кулешов / РИА Новости
Фото: Олег Кулешов / РИА Новости.

РГ: атомная подлодка «Архангельск» начала ходовые испытания

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Архангельск» проекта 885М начала ходовые испытания. Об этом сообщает «Российская газета» (РГ).

Издание обратило внимание на видео выходящей из Северодвинска в Белое море субмарины. «Планируется, что в течение лета АПЛ пройдет ряд испытаний и после этого приступит к государственным испытаниям», — говорится в публикации.

В августе генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в интервью РИА Новости сообщил, что многоцелевую АПЛ «Архангельск» проекта 885М спустят на воду в 2023 году.

Закладка субмарины состоялась в 2015 году. Подлодки проекта 885М могут нести ракеты «Оникс», «Циркон» или «Калибр». Также подводные корабли получают торпедные аппараты.

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Страны
Россия
Продукция
Архангельск АПЛ
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Компании
ОСК
Проекты
885 Ясень
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