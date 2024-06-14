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Европа и Китай завершат сотрудничество по Луне

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Фото: Eduardo Baptista / Reuters
Фото: Eduardo Baptista / Reuters.

SpaceNews: сотрудничество ЕКА и Китая по Луне завершится на программе Chang’e-6

Сотрудничество Европейского космического агентства (ЕКА) и Китая по Луне может завершиться на программе Chang’e-6. Об этом стало известно SpaceNews.

Издание напомнило, что ЕКА предоставило китайской стороне полезную нагрузку для действующей лунной миссии Chang’e-6. «На данный момент нет никаких решений о продолжении сотрудничества по [будущим китайским лунным миссиям] Chang’e-7 или -8», — сказал SpaceNews администратор по международным связям ЕКА Карл Бергквист.

3 мая с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в Китае стартовала ракета Long March-5 Y8 с лунной АМС Chang'e-6. Цель очередной китайской лунной миссии — доставка до двух килограммов образцов реголита с обратной стороны Луны на Землю. Программа Chang'e-6 рассчитана на 53 дня.

В случае успеха Chang'e-6 станет первой миссией человечества по доставке образцов реголита с обратной стороны Луны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
Луна
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