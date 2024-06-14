Иранский генерал: глубину стратегической обороны страны следует увеличить до пяти тысяч километров

Источник изображения: topwar.ru

Глубину стратегической обороны своей страны Ирану следует увеличить до пяти тысяч километров. И если Соединенные Штаты решат нанести удар по иранской территории, они получат ответ Тегерана, даже находясь за океаном.

Такое заявление сделал главный военный советник духовного лидера Исламской Республики генерал-лейтенант Яхья Сафави.

Мы должны увеличить глубину нашей стратегической обороны до 5 000 километров

- сказал военачальник.

Иранский генерал заявил, что его страна не имеет намерения захватывать другие государства. Но если другие державы, даже такие могущественные, как США, задумают нападение, они получат достойный ответ «по ту сторону морей».

Источник изображения: topwar.ru

Собственно, задача создания вооружения, обладающего дальностью поражения до пяти тысяч километров, вряд ли станет неразрешимой для иранского ОПК. В частности, такого результата можно достичь путем модернизации уже существующей ракеты «Хорремшехр». Для этого иранцы могли бы облегчить ей боеголовку, тем самым увеличив ее дальнобойность.

Советник аятоллы Хаменеи упомянул также недавний обмен ударами между Израилем и Ираном. По его словам, военные Исламской Республики достойно ответили на атаку авиации ЦАХАЛ на иранское посольство в Дамаске. По словам Сафави, иранцы выпустили в ответ по израильским целям сто ракет за сто секунд.

США, Израиль и их региональные союзники представить себе не могли, что Иран проведет точечную операцию такого масштаба

- заявил иранский военный.