РИА Новости стало инфопартнером МВМС "Флот-2024"

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Официальным информационным партнером Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2024" стало РИА Новости.

Мероприятие пройдет с 19 по 23 июня в Кронштадте на территории Музея военно-морской славы и конгрессно-выставочного центра (КВЦ).

До этого Международный морской салон традиционно проходил по нечетным годам. В 2021 и 2023 годах выставка была организована в "Экспофоруме". До этого салон проходил в "Ленэкспо" на Васильевском острове.

Организаторами салона выступают Минпромторг и Минобороны РФ.

Экспозиция салона традиционно включает в себя кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации и связи, корабельные энергетические установки, морскую авиацию, инфраструктуру обеспечения, новые технологии и перспективные материалы.

На протяжении пяти дней в рамках деловой программы пройдут круглые столы, конференции, пленарные сессии, презентации инновационных разработок, совещания и обсуждения актуальных вопросов развития морской отрасли.

Важной составляющей "Флот-2024" станет демонстрация боевых кораблей и судов ВМФ России. На расположенном рядом с КВЦ причале (восточный пирс Усть-Рогатки) будут представлены корабли, суда и катера, вооружение и военная техника. Командиры и экипаж кораблей для участников и гостей салона проведут увлекательные экскурсии, расскажут об истории, оснащении и боевых возможностях кораблей.

В качестве официального информационного партнера РИА Новости обеспечит освещение мероприятий МВМС "Флот-2024". Корреспонденты агентства в оперативном режиме будут освещать круглые столы и сессии, вести репортажи с площадок, брать эксклюзивные интервью. Фотожурналисты агентства будут публиковать снимки в тематическом разделе Медиабанка РИА Новости.