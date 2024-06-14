Захарова заявила о подготовке США и Британией для Украины антироссийских диверсий

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что "англосаксы" поощряют напрямую наносить удары глубине России

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Великобритания подстрекают киевский режим к терактам, планируют масштабные диверсии против России. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Англосаксы откровенно подстрекают киевский режим к совершению варварских терактов. Судя по всему, разрушений им мало, они требуют от киевского режима еще. Они поощряют напрямую наносить удары глубине России, и даже этого им мало. Теперь в Вашингтоне и Лондоне занялись планированием масштабных диверсий", - сказала она.