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"Заслужил". Турок обрадовал прием, оказанный главе МИД Фидану в Кремле (Haber7, Турция)

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Президент Владимир Путин встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом
Президент Владимир Путин встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
Источник изображения: © POOL

Президент России принял в Кремле главу МИД Турции Хакана Фидана. Автор статьи из Haber7 обращает внимание на рассадку за столом переговоров: министр сидит к Владимиру Путину намного ближе, чем когда-то президент Франции. Читатели портала иронизируют. "Макрон, наверняка, ревнует", – пишет один из комментаторов.

Во вторник, 11 июня, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (Hakan Fidan) встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи обратило на себя внимание то, как участники переговоров сидели за столом.

Согласно заявлению МИД Турции в соцсети X, президент Владимир Путин принял в Кремле главу турецкого внешнеполитического ведомства. Хакан Фидан отправился в Россию для участия во встрече БРИКС+ и двусторонних контактов.

По информации, полученной из дипломатических источников, турецкий министр во время приема передал Путину приветствие президента Реджепа Тайипа Эрдогана и отметил: "Отношения между двумя странами развиваются поистине потрясающе. В сфере торговли есть шаги, которые необходимо предпринять".


11 июня 2024. Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (слева) во время встречи. Справа – помощник президента Юрий Ушаков.
Источник: © POOL

Примечательна рассадка за столом

Примечательно, что Фидан и Путин во время встречи сидели друг напротив друга, на близком расстоянии. Этот кадр напомнил другую фотографию, на которой Путин и Макрон находились за столом на значительном расстоянии друг от друга.


Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Франции Э. Макроном.
Источник: © Пресс-служба Президента РФ 

На переговорах, состоявшихся между российским и французским лидерами в 2022 году, Эммануэль Макрон был отсажен на другой конец длинного стола из-за отказа пройти тест на COVID-19, проводимый в Кремле.

Автор: Зейнеп Гюль (Zeynep Gül)


Комментарии читателей Haber7:

Чичек

Наверное, от Макрона плохо пахло.

Юнус

Каждый сидит на том месте, которого заслуживает.

мег

Это успех президента Эрдогана, но некоторые неблагодарные люди, похоже, зациклились на баклажанах и луке.

Говорят

Путин знает, кто будет его собеседником в будущем.

Гость

Мы – турецкая мусульманская нация. Они – лицемерный Запад. Вот в чем разница.

Человек

Это один и тот же стол...

Кенан

Макрон, наверняка, ревнует.

юго-восток-а

Путин – хороший бывший разведчик и аналитик. Он понимает, за кем будущее.

Das

У России нужно закупить новую партию С-400. НАТО не продает, а Россия продает. Россия вносит больший вклад в безопасность Турции, чем НАТО.

Мустафа

Путин знает, что делает. И да, дает сигнал рассадкой за столом. Тех, кто ему не нравится, сажает на качели, а с теми, кто важен для него, сидит так, нормально.

Гость

Стол тот же, сидят по-другому.

Das

Президент Путин отсаживает, поскольку знает, что Франция, Германия являются враждебными странами.

Племя кайы

Два значимых государственных деятеля, которые были руководителями разведывательных подразделений своих государств и могут очень быстро найти общий язык. Скорее всего, они будут работать вместе ближайшие лет десять.

ДАМПЕРЛИ

Путин знает, что на следующих выборах Хакан Фидан станет нашим президентом.

Покровитель

Путин и наш президент – лидеры, которые поставят Европу на путь истинный... Так держать...

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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